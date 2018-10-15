Со времени прихода к власти нового правительства в Армении была довольно хорошая динамика встреч по Карабаху. Об этом 15 октября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами до встречи глав МИД стран-участниц Восточного партнерства в Люксембурге, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли новые встречи.

«Я уже дважды встречался с министром иностранных дел Азербайджана в июле и сентябре», — отметил Мнацаканян.

Глава МИД подчеркнул, что динамика сохранится. Он также сообщил о визите сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион в скором времени.

Minval.az