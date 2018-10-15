Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, депутат от правящей партии «Единой России» Светлана Журова и лауреат литературных премий, известная российская писательница Людмила Улицкая внесены в «черный список» Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Невъездными» они стали за грубое нарушение законодательства АР – незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана. Речь идет о поездке в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана от 6 октября текущего года супруги премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анны Акопян вместе с группой россиянок, в рамках инициативы «Во имя мира».

В Баку проверили данную информацию и после идентификации приняли решение о включении их в список нежелательных лиц, не допускаемых к въезду в Азербайджан.

Таким образом, в «черный список» по итогам поездки было включено восемь человек, а именно учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман, директор фонда «Лыжи мечты» Ольга Шилова, депутат ГосДумы РФ Светлана Журова и писательница Людмила Улицкая, чей роман «Лестница Якова» ранее был переведен на азербайджанский язык.

Minval.az