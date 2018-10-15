Интервью Minval.az с главой израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутом.

— Как вы прокомментируете итоги завершившегося в Армении саммита Франкофонии? Что это дало Армении с политической и экономической точки зрения?

— Как известно, Франкофония — международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Армению же ни по каким параметрам нельзя причислять к этим странам, поэтому вызывает удивление как ее членство в организации, так и проведение саммита в Ереване. Основанная на таких общечеловеческих ценностях, как гуманизм, права и свобода человека, международная организация, проведением встречи в верхах на территории государства, которое учинило массовую резню и акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, совершила предательство по отношению к своему же Уставу.

Я думаю, что кроме дешевого пиара Пашиняна и его команды, Армения ни с политической, ни с экономической точки зрения ничего не имела от этого. Однако стоит отметить роль и фактор армянского лобби во Франции, которое сыграло не последнюю роль в проведении этого саммита в стране, где население практически говорит только на одном языке.

— Какие, на ваш взгляд, цели они преследовали, добиваясь проведения саммита в столице Армении?

— Скорее всего, армянское лобби преследовало цель проведения саммита Франкофонии для того, чтобы привлечь внимание Франции и франкоязычных стран к новой ситуации в Армении. Изолированная в регионе Южного Кавказа Армения из-за оккупации азербайджанских земель осталась практически в стороне от главных геополитических и геоэкономических процессов, связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря. Неоспоримым является тот факт, что Армения сегодня – самая зависимая страна Южного Кавказа. С момента развала Советского Союза, эта страна полностью привязана и зависит от внешних политических и экономических амбиций России. И эта страна с трехмиллионным населением сегодня находится в положении геополитической изоляции. Ее от голода спасает богатая армянская диаспора (частные трансферы составляют около двух миллиардов долларов в год) и спонсорская помощь конгресса США. Но учитывая сложившийся политический хаос в Армении, не думаю, что армянское лобби смогло добиться своих целей.

После пяти месяцев руководства страной, лидер бархатной революции Никол Пашинян не смог добиться успеха в преодолении внутриполитического кризиса в Армении. И ситуация до сих пор остается патовой. Нынешняя политическая ситуация в республике — это тот случай, когда возврат к старому (ко временам режима Сержа Саргсяна) невозможен, но и движения вперед — к развитию — тоже практически нет.

В декабре, согласно планам армянского премьера, пройдут внеочередные парламентские выборы в стране. Уже сам факт того, что армянский премьер-министр предложил провести выборы в декабре, нарушает негласные договоренности между политическими силами в Армении. Совершенно понятно, почему это вдруг «демократический лидер» Армении так заторопился. Все дело в том, что его популярность начинает падать, Армения и армянский народ ничего не получили от политика-популиста, кроме его селфи с лидерами европейских стран. По этой причине и армянский премьер решил как можно быстрее провести парламентские выборы.

Но сложившийся хаос в Армении, стремление премьера Пашиняна к антикоррупционной войне с представителями «старой гвардии», его готовность к переделу собственности в духе демонополизации, а также заведение уголовных дел на тех, кто «крышевал» прежних монополистов – все это может взорвать политическую ситуацию изнутри в Армении и создать почву для нового народного негодования.

Каких бы Никол Пашинян ни строил иллюзий о суверенитете, независимости и сбалансированной многовекторной политике Армении, многие эксперты сходятся на мысли, что он является марионеткой в руках тех сил, которые на определенном этапе, устранив его руками пророссийских соперников, поведут Армению в сторону НАТО.

— Стоит ли, на ваш взгляд, возлагать надежды на перемены в переговорном процессе по Карабаху после краткой встречи лидеров Азербайджана и Армении в Душанбе?

— После падения коррумпированного и преступного режима Сержа Саргсяна казалось, что в армяно-азербайджанских переговорах произойдет прорыв и новая власть в Армении начнет договариваться о мире. Однако это было всего лишь бутафорией и иллюзией.

Во время саммита Франкофонии (а саммит проходил после встречи и объявленных договоренностей между лидерами) армянский премьер-министр вновь заявил, что сепаратистский режим, созданный в Нагорном Карабахе, должен принимать непосредственное участие в переговорах по урегулированию конфликта, поскольку Ереван на них будет говорить только от имени Армении. Пашинян дал понять, что он не будет продолжать переговоры о мирном урегулировании конфликта. Он надеется на свой якобы «демократический образ» и рассчитывает использовать его для давления на Запад. Такие легкомысленные и недалекие расчеты указывают на непрофессионализм, отсутствие стратегического мышления и полную непригодность нового армянского премьера для большой политики. А такая ситуация приводит к тому, что война становится для Азербайджана единственным способом добиться справедливости. Официальный Баку неоднократно заявлял и предупреждал Армению, что он никогда не согласится с существующим статус-кво. Однако бредовые заявления военного и политического руководства Армении и представителей марионеточного сепаратистского режима в Нагорном Карабахе указывают на их обеспокоенность, страх и панику.

Азербайджанская же армия готова к любому развитию событий на линии фронта. В ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии. Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день Азербайджан является страной с самой сильной и мощной армией на Южном Кавказе. Премьер-министр Армении прекрасно отдает себе отчет в том, что прямое военное столкновение с Азербайджаном приведет к окончательному краху и фиаско Армении. Я даже не хочу сравнивать военный потенциал Азербайджана с Арменией, поскольку это абсолютно несравнимые вещи. Думаю, Пашинян будет балансировать на грани, стараясь не доводить ситуацию до крайней точки, после чего могут последовать необратимые для него и Армении последствия.

— Как вы считаете, внутриполитический хаос в Армении – это хорошо для Баку?

— Не будем забывать, что Азербайджан является самым мощным геополитическим стержнем и лидером очень значимого региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос.

Азербайджан является самой сильной региональной силой и локомотивом в регионе Южного Кавказа. Думаю, с этой точки зрения чем хуже ситуация в Армении, тем лучше для Азербайджана. Политический хаос во власти в Армении продолжится еще долго. В Армении складывается опасная ситуация, когда вчерашние революционеры во имя торжества революционной законности совершают ровно все те поступки, которые они инкриминировали своим оппонентам. Во всем мире все ясно видят, в какое жалкое бедствующее положение вогнала себя Республика Армения, претендуя на земли соседних государств, в частности оккупировав 20% территории Азербайджана. Эта страна лишила себя возможности участвовать в различных геополитических, геоэкономических и логистических проектах, реализуемых на Южном Кавказе, где Азербайджан играет важную, критическую и стержневую роль.

— Как по –вашему, какие возможности открывает для урегулирования карабахского конфликта сближение Баку и Москвы?

— Несмотря на все испытания и определенные сложности, отношения между Москвой и Баку не просто остались очень хорошими, а вышли на уровень стратегического партнерства. Благодаря успешной многовекторной дипломатии Ильхама Алиева Азербайджан и Россия не просто стратегические партнеры, а более того, эти страны за последние годы сблизились по многим вопросам – геополитическим, энергетическим, военно-стратегическим.

В последнее время, особенно после краха режима Сержа Саргсяна в Армении, чувствуется что Россия дорожит хорошими, стабильными и доверительными отношениями с Азербайджаном по целому ряду причин. Во-первых, Азербайджан представляет собой первую экономику Южного Кавказа и занимает важное геостратегическое положение. Азербайджан является важным стержневым актором на региональном нефтегазовом рынке, а также крупным покупателем образцов российских вооружений. Для России важен и транзитный потенциал Азербайджана, позволяющий достать до морских портов юга Ирана и Индии. Активизировавшийся в последнее время диалог между Баку и Москвой по торгово-экономической, политической, военной и пограничной проблематике показывает, что Азербайджан готов пойти на многостороннее сближение и интеграцию с Россией на взаимовыгодной основе, сделать отношения с ней настолько приоритетными, насколько это необходимо для устойчивого, бесконфликтного присутствия Азербайджана, равно как и самой России, в регионе Южного Кавказа.

Российско-азербайджанские отношения серьезно омрачаются неурегулированностью армяно-азербайджанского конфликта и связанными с этим тяжелыми для Баку последствиями: оккупацией территорий, агрессией Армении и наличием более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Несмотря на усилия России в урегулировании конфликта и положительную оценку российской миротворческой деятельности со стороны ОБСЕ, процесс продвигается исключительно медленно или совсем не продвигается. Азербайджанские власти склонны считать, что Россия, осуществляя посредничество, недостаточно использует свой потенциал и влияние на армянскую сторону, благосклонно относится к сложившемуся статус-кво, иногда проявляет симпатии к противоположной стороне, преднамеренно затягивает процесс урегулирования, не продвигает его так, как это необходимо. И в этом есть доля истины. Это не секрет и все это понимают, что ключ в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта лежит именно в Кремле. Если Владимиру Путину удастся урегулировать этот самый старый замороженный конфликт на постсоветском пространстве, то он обеспечит России долгое и длительное присутствие в регионе, это придаст ей особый авторитет на мировой арене. Но, к сожалению, сегодня приходится признавать статус-кво, на что Азербайджан никогда не согласится.

Бахтияр Сафаров

Minval.az