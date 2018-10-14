Инцидент произошел накануне, 13 октября, у одного из домов на улице Калинина, сообщает НТВ. Стражи порядка остановили автомобиль, который был угнан в Красносельском районе. Однако предполагаемый угонщик с ножом в руке вышел из машины и набросился на полицейских.

В результате правоохранителям пришлось применить табельное оружие. После предупредительного выстрела полицейский ранил злоумышленника в правое плечо.

Сейчас подозреваемый, уроженец Азербайджана 1993 года рождения, находится под охраной в больнице. Возбуждено уголовное дело о нападении на полицейских, сообщили в петербургском главке СК.

Minval.az