VII Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» пройдет 13 октября в поселке Мамедкала, сообщили информагентству РИА Дагестан в Республиканском Доме народного творчества.

Фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиционной культуры азербайджанцев, укрепления мира, дружбы, добрососедства между народами Дагестана. В нем примут участие творческие коллективы и исполнители национальных песен из районов Южного Дагестана пропагандирующие азербайджанскую народную культуру. Также ожидается участие представителей других народностей республики.

Мероприятие организует Министерством культуры РД, Администрация и Управление культуры Дербентского района и Республиканский Дом народного творчества МК РД.

Minval.az