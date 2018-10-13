В октябре согласно решению Пролетарского суда Ростова-на-Дону за нарушение ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) в принудительном порядке выдворен за пределы России гражданин Азербайджана. Об этом сообщили порталу «РуФокс» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Нарушитель попал в поле зрения пограничников, когда пытался приобрести поддельное временное разрешение на проживание в России.

29 августа при проверке документов было установлено, что иностранцем нарушен режим пребывания в России – он уклонился от выезда из страны по истечению установленного законом срока пребывания, что повлекло нарушение положения Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Злоумышленник был задержан донскими оперативниками за нарушение миграционного законодательства.

В судебном порядке мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа, с контролируемым самостоятельным выездом за пределы России. Однако требование данного решения нарушитель проигнорировал, после чего в принудительном порядке был выдворен за пределы Российской Федерации.

Minval.az