В Курганской области Катайский районный суд аннулировал брак жительницы муниципалитета с гражданином Азербайджана, признав его недействительным. Таким образом суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры района, сообщили российскому интернет-порталу Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства по Курганской области.

Как пояснили в облпрокуратуре, основанием для предъявления искового заявления послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что в сентябре 2016 года между гражданкой Российской Федерации и гражданином Азербайджана был заключен фиктивный брак, целью которого являлось не создание семьи, а получение иностранцем вида на жительство без учета утвержденной правительством РФ квоты. За это мужчина заплатил женщине 20 тыс. рублей.

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