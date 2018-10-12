Собеседник Minval.az — бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в регион Южного Кавказа. В своем «твиттер» он написал, что намерен встретиться с высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности. Как вы думаете, о чем он будет говорить в Баку, и какие интересы преследуют США в Азербайджане?

— Это региональный визит, и в каждой стране будет обсуждать своя повестка дня. Хотя срок президентства Дональда Трампа приблизился к середине, но наш регион впервые посетит представитель его администрации столь высокого ранга. Формирование внешнеполитической повестки администрации США затянулась, и вся ее активность была направлена на ключевые вопросы, которые находятся вне нашего региона. Джон Болтон — опытный дипломат, и хорошо знаком с ситуацией на Южном Кавказе.

Что касается нас, то в Баку, полагаю, обсуждения будут носить характер обмена мнениями. Мы все знаем о поддержке администрации Трампа проектов TAPи TANAP. К этой поддержке также присоединились представители ЕС, в частности канцлер Германии Ангела Меркель. Поэтому обсуждение вопросов, связанных с энергетическими проектами Азербайджана будет находиться в центре внимания.

Вторая группа вопросов будет связана с вопросами безопасности, так как мы находимся вблизи региона Ближнего Востока, где сегодня происходят достаточно сложные процессы. Сегодня фактически завершается определенный этап борьбы с международным терроризмом в Сирии, и высока вероятность возвращения террористов к себе на родину. А как мы знаем, большое количество террористов прибыло в Сирию из постсоветских стран.

Третья группа вопросов связана с вопросами армяно-азербайджанского конфликта. Думаю, представители администрации США хотят выслушать мнение официального Баку на этот счет. Так как та активность, которая наблюдается в рамках МГ ОБСЕ, происходит под доминированием российского стороны. К тому же у них появится возможность сравнить услышанное в Баку с тем, что им скажут в Ереване. Еще одной темой переговоров может стать обмен мнениями по ситуации в Иране. Для администрации США это один из ключевых вопросов.

— Ранее заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил о том, что карабахский конфликт должен быть решен согласно резолюциям Совбеза ООН и «мадридским» принципам. Вслед за этим в МИД Германии заявили о том, что находящийся под контролем вооруженных сил Армении нагорно-карабахский регион и семь прилегающих районов являются территорией Азербайджана и правительство ФРГ не признает так называемую «Нагорно-карабахскую республику». Если внешнеполитическое ведомство Германии неоднократно озвучивало заявления в поддержку территориальной целостности Азербайджана, то представители Госдепа США давно не упоминали о решении конфликта на основе резолюций Совбеза ООН.

– Существует целый ряд документов, которые ежегодно публикует Госдепартамент США. И данная позиция Вашингтона в этих отчетах всегда присутствовала. Это очень важно, что столь высокопоставленный американский дипломат вновь озвучил эту позицию. Это свидетельствует о том, что период доминирования России в карабахском конфликте подходит к концу.

— Повлияло ли на это кризис, который наблюдается в американо-российских отношениях?

— Этот фактор может иметь место, элемент противостояния между Вашингтоном и Москвойтут присутствует. Но я не думаю, что именно с этим связана активизация позиции США. На каком-то этапе, скажем внутриполитических процессов, активное участие США отошло на второй план, и теперь там хотят наверстать упущенное.

— Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским СМИ завил, что «Азербайджан интересует только территория, а не проживающие там люди». Чем обусловлены такие провокационные заявления армянского премьера?

— Видимо, он плохо знаком с ситуацией в зоне конфликта, либо же специально говорит своеобразные вещи, которые только вредят переговорному процессу. Как мы знаем, поэтапное урегулирование конфликта предполагает возвращение перемещенных лиц. Что касается самого статуса Нагорного Карабаха, то он может быть рассмотрен только спустя время. Все эти манипуляции Пашиняна говорят о том, что он либо специально пытается изменить повестку дня, либо же просто не знаком с реалиями.

— 16 октября Пашинян планирует подать в отставку. Армянские СМИ отмечают, что силовые структуры будут переведены на усиленный режим. При этом не исключается то, что представители прежней власти, опираясь на поддержку среднего звена в силовых структурах, недовольных борьбой с коррупцией в стране, могут поднять восстании в республике. Насколько вероятно такое развитие ситуации?

— Власть Пашиняна не очень неустойчивая. Фактически ему не подчиняется парламент, где в большинстве находятся его политические соперники. В других структурах власти, и в первую очередь, в правоохранительных органах, в армии, «карабахский клан» разместил своих сторонников. Плюс ко всему, есть целый оккупированный регион Азербайджана, где Армения также создала марионеточные структуры. И все они выступили единым фронтом против Пашиняна. Вообще, региональное размежевание де-факто состоялось, и продолжает только углубляться. В этих условиях политические противоречия, которые обозначены между двумя лагерями настолько серьезны, что любые варианты, вплоть до столкновения, возможны. Одним из элементов, свидетельствующим о том, что столкновение будет носить жесткий характер, является смерть отца секретаря Совбеза Армении на оккупированных территориях Азербайджана, которого нашли повешенным во дворе дома. Но такую ситуацию создал не Пашинян, так было всегда. Все мы помним, как в 2008 году военнослужащие — выходцы из Карабаха — подавили протесты в Армении. Это такая группировка, которая является источником силового воздействия на армян из Армении. И эта ситуация мирно не завершится.

— Как известно в Армении проходит 17-й саммит Франкофонии. Чего Армения добилась, проводя это мероприятие?

— Это тоже странная ситуация, тем более, что к странам Франкофонии Армения не имеет никакого отношения. К тому же в Армении кроме слова «мерси» активно французский язык не используют. Тем не менее они «вытянули» на себя это мероприятие. Возможно, здесь свою роль сыграла их диаспора во Франции, во франкоговорящих районах Канады и так далее. Это давно запланированное мероприятие, заслуги Пашиняна в этом нет. Как-то армянская диаспора организовала поездку представителей диаспоры стран Балтии в Армению, они пригласили и других лиц. Я потом говорил с теми, кто посетил Армению. Они были разочарованы, сказали, что фактически попали в Советский союз, что там ничего не изменилось, и это очень бедная страна. Думаю, что такого рода поездки будут служить избавлению от иллюзий. Многие те, кто посетил Армению в эти дни, убедятся, что там действительно делать нечего.

Бахтияр Сафаров

Minval.az