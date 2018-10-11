Уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Азербайджана направили в суд. Его обвиняют в трех кражах с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что молодой человек в мае 2018 г. с матерью и братом приехал в областную столицу. Жил на деньги своей матери и подруги из Турции, т.к. никогда не работал. Отказывать себе ни в чем молодой человек не хотел, поэтому решил по ночам обворовывать тюменские коттеджи.

Всего с 28 июня по 4 июля домушник обворовал три дома, в которые он проник через открытые окна. При этом для него не стали препятствиями установленные ограничители открывания окон. Добычей молодого человека стали деньги, золотые украшения, iPad 3, iPhone 5 и 6S, Nokia 8800, пара наручных часов Cartier, а также дорогой коньяк. Причиненный подозреваемым ущерб составил более 730 тыс. рублей.

После серии краж злоумышленник на такси уехал в Башкортостан к своей знакомой. В августе в Стерлитамаке его задержали и по решению суда заключили под стражу.

Все похищенное молодым человеком имущество, кроме денег и коньяка, возвращено потерпевшим.

Прокуратура утвердила по этому уголовному делу обвинительное заключение, материалы дела направили в Калининский районный суд Тюмени для дальнейшего рассмотрения.

Minval.az