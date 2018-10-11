Какие обиды высказывал Эдуард Шармазанов спикеру парламента Словакии?

Есть такое правило: если не относиться с уважением к самому себе, то вряд ли стоит рассчитывать и на уважение окружающих. Только вот у этого бесспорно мудрого и не раз доказавшего свою справедливость правила есть и оборотная сторона: иногда в результате завышенной самооценки есть риск предстать в карикатурном виде.

Не беремся судить, знал ли об этой «оборотной стороне» Эдуард Шармазанов, но его поездка на Третий форум спикеров парламентов стран Евразии, проходивший в курортной Анталье, ознаменовался прямо-таки рекордной чередой скандалов. Сначала в своем выступлении господин Шармазанов капризно топал ножкой и требовал, чтобы Турция признала мифический «геноцид армян в Османской Империи». Затем завел разговор о «народе Нагорного Карабаха». За что удостоился хлесткого ответа от спикера Милли Меджлиса Азербайджана Огтая Асадова. Как говорится в сообщении Аппарата парламента Азербайджана, председатель Милли Меджлиса напомнил Шармазанову: «Как известно, народа Нагорного Карабаха не существует. В Нагорном Карабахе проживали азербайджанская и армянская общины. Как известно, в результате этнической чистки азербайджанское население Нагорного Карабаха было изгнано с родных земель. Мысль представителя Армении о предоставлении права на самоопределение армянам, в настоящее время проживающим в Карабахе, — полностью ошибочное и противоречит закону» Как отметил господин Асадов, «Армения, постоянно обвиняющая Турцию в совершении надуманного «геноцида армян», в конце ХХ века сама учинила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы». Напомнил спикер Милли Меджлиса и о том, что «международные организации, ООН, Европейский союз, Европейский парламент признают Армению в качестве государства-агрессора. Кроме Армении, все государства мира признают территориальную целостность Азербайджана с включением сюда и Нагорного Карабаха». Председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, подчеркнул: «На этом собрании, пропагандирующем мир и стабильность на планете, невозможно принять мысли, противоречащие истине. Если Армения действительно желает установить связи с Турцией, она должна отказаться от претензий ложного «геноцида армян», оставить расследование исторических событий самим историкам». По словам Йылдырыма, «Армения должна понять, что связи с соседями необходимо нормализовать и занять путь мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе. Только в этом случае могут быть решены существующие проблемы».

Казалось бы, после такой, пардон, «публичной политической порки» господину Шармазанову надо было бы притихнуть, ан нет. Он умудрился отличиться еще и на встрече с председателем парламента Словакии Андреем Данко. Которому принялся читать нравоучения: как это так — словацкая компаниея MSM Martin поставляет оружие Азербайджану! Оказывается, по версии Шармазанова, такой-сякой Азербайджан из этого оружия обстреливает «мирных жителей Нагорного Карабаха»! Сообщивший о встрече Шармазанова и Данко ереванский «Спутник» указывает, что «в июле этого года словацкое издание Dennik N напечатало объемную статью о нашумевшей продаже Братиславой оружия Баку. Согласно этой статье, словацкая военная техника была завезена в Азербайджан через Израиль». Речь, по сведениям газеты, шла о 60-65 единицах военной техники: гаубицах и ракетах «Вампир».

Ловить на откровенной лжи спикера парламента, конечно, немного невежливо. Только вот господин Шармазанов слишком уж увлекся.

Во-первых, обстреливать из тяжелого оружия крестьянские дома — это «почерк» армянских агрессоров. Азербайджан с мирным населением не воюет.

Во-вторых, линия фронта в Карабахе проходит даже не по границам бывшей НКАО, а по территории окружающих ее районов Азербайджана, где серьезного армянского населения никогда не было. Армения: конечно, пыталась организовать заселение оккупированных азербайджанских земель, но не сказать чтобы нашлось много желающих в этом участвовать. А те, кто все же перебрался туда, не могли не понимать, что едут на чужие захваченные земли, в дома, законные хозяева которых в лучшем случае изгнаны, в худшем — убиты. Одно только это не позволяет считать их «несчастными мирными жителями, которым однажды в двери постучалась война», а превращает в соучастников агрессии и оккупации. Со всей положенной в этом случае мерой ответственности.

В-третьих, на линии фронта в Карабахе, к сожалению, режим прекращения огня нарушается регулярно. Только вот столь серьезное оружие, как самоходные гаубицы и РСЗО, при этом не используется. Тяжелое оружие было задействовано в ходе апрельских боев 2016 года. А вот закупки Азербайджаном оружия в Чехии и Словакии начались значительно позже. Российское оружие тогда «заговорило», израильское тоже, а вот чешское и словацкое — нет. Шармазанов может, конечно, делать вид, что он «не в курсе», и твердить как мантру ереванские пиар-установки, но вот прежней монополии на информацию о конфликте нет ни у Армении, ни у ее «гранд-патрона» в лице России. А значит, как бы это поделикатнее, врать надо осторожно. И отдавать себе отчет, что собеседники и аудитория, вполне возможно, слышали не только ереванскую версию событий. Так что если бы речь шла не о спикере парламента, то вполне уместным был бы «дворовой» совет: если уж не врать не получается, то надо это делать…ну как-то посолиднее, так, чтобы через пять минут не быть пойманным за язык.

Только вот в чем дело. Ереванский «Спутник» может, конечно, в своем «бэкграунде» указывать в качестве точки отсчета «оружейного скандала», который старательно пытается раздуть Ереван, июль нынешнего года, только вот началась эта история значительно раньше.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в еще единой Чехословакии была создана первоклассная военная промышленность. Пистолеты «чешска зброевка» и автоматы «Скорпион», которые называют «роллс-ройсами стрелкового мира» — далеко не полный список изделий оружейников с берегов Влтавы и Дуная. А Азербайджан — покупатель серьезный и платежеспособный.

Так или иначе, по просочившимся сведениям, поставки в Азербайджан оружия из Чехии и Словакии, модернизированного в Израиле, начались еще осенью 2017 года. В феврале 2018 года гаубицы «Дана» и РСЗО RM-7 опробовали на учениях. И вот это обстоятельство не на шутку напугало Армению. Речь шла о весьма серьезном оружии, которе Азербайджан — и в Ереване это прекрасно понимают — закупил не для парадов. К тому же, еще ни разу не выстрелив по целям в Армении, гаубицы «Дана» и РСЗО RM-7 уже разнесли в клочья уверенность Еревана, что страны ЕС строжайшим образом соблюдают эмбарго на поставки оружия в «конфликтующие страны», в том числе и в Азербайджан. Пока барьеры рухнули в Словакии, но дальше события могут, и весьма вероятно, будут развиваться по принципу прорыва плотины. И уже очень скоро в Карабахе могут появиться…ну, скажем, танки «Леопард». И самое неприятное, Армения получила очередную порцию доказательств, что Азербайджан вкладывает свои доходы от нефти и газа в числе прочего и в модернизацию армии, чего по ту сторону линии фронта явно не ждали. А апрель 2016 года не оставил сомнений: матчасть действительно надо учить. И не только свою, кстати говоря.

И вот на этом фоне в Ереване попытались развязать шумную кампанию и то ли сорвать сделку, то ли сделать так, чтобы ее европейских участников примерно наказали. Тиснули пару-тройку статеек в местные газеты. Затем в дело вступил МИД Армении, чей тогдашний представитель Тигран Балаян регулярно грозился в адрес Словакии и заодно успокаивал свою аудиторию. В мае на традиционном брифинге он клятвенно заверял: виновные в незаконной продаже оружия Азербайджану будут наказаны! «Еще в прошлом году по этому вопросу прошла огромная работа. Именно в эти минуты наш посол в Чехии и Словакии проводит встречи по данному вопросу» — уверял споксмен МИД Армении. В конце июля повторил: Армения продолжает следить за поставками оружия из Словакии в Азербайджан. Вопрос был поднят не только на двустороннем уровне, но и в рамках ОБСЕ, учитывая, что в следующем году Словакия будет председательствовать в Организации. Правда, что именно «незаконного» в этой оружейной сделке, в Ереване внятно объяснить не смогли — возможно, в немалой степени потому, что Армения оружие не покупает, а получает в подарок от России. Только вот все эти громкие словеса и надувание щек предсказуемо закончились ничем. В Словакии, невзирая на все ереванские истерики, никто не спешит ни разрывать контракты, ни отзывать уже поставленные гаубицы и РСЗО, ни наказывать «виновных». Судя по всему, в Ереване банально переоценили собственную значимость и слишком уж уверились, будто бы весь мир, включая и Словакию, несет ну совершенно уникальные обязательства перед «многострадальной Арменией». Где, судя по всему, прежняя самоуверенность уже уступает место самому обычному страху: страна ввязалась в конфликт, где расстановка сил стремительно меняется не в ее сторону. И самое страшное, шансов затормозить этот процесс при помощи показательных истерик у Еревана нет. Других средств воздействия, впрочем, тоже. Можно, конечно, уповать на Россию, но…станут ли и там делать Армении оружейные подарки с прежней щедростью, в то время как отток капитала из РФ вырос в 48 раз? Словом, Еревану самое время учить матчасть. И делать выводы.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az