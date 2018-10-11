«Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили должна отнестись к вопросу предоставления лицам армянской национальности гражданства осторожно. Так как ранее были прецеденты, когда армяне, став гражданами совершенно иной страны, объявляли себя коренными жителями этих стран. И спустя некоторое время коренные жители подвергались изгнанию. Исторические прецеденты – фактор серьезный, и в этом плане Зурабишвили следовало бы быть осторожной с подобным благородством, который она проявляет в отношении этнических армян».

Об этом в беседе с Minval.az заявил профессор Западно-каспийского университета, политолог и экс-дипломат Фикрет Садыхов, комментируя антитурецкие месседжи С.Зурабишвили, озвученные в ходе встречи с жителями армянонаселённого региона Грузии Самцхе-Джавахети.

Как ранее сообщил Minval.az, она обещала взять в свою администрацию одного представителя армянской общины Самцхе-Джавахети, в случае победы на выборах. Помимо этого, выступая перед армянами она посетовала на то, что «один из президентов очень много двойного гражданства раздал туркам, но вам его не предоставил». Данные заявления в самой Грузии были расценены как провокационные и разжигающие межнациональные отношения.

По словам нашего собеседника, такие заявления обусловлены предвыборной гонкой в Грузии и желанием кандидатов в президенты отличиться своими приоритетами, которые найдут понимание у той части населения, перед которой они выступают.

«Но тем не менее, в любом случае, кем бы ни был кандидат в президенты, он должен учитывать и понимать сложившиеся реалии в стране, которую намерен возглавить, и не вызывать в соседних странах недопонимая. В Грузии проживает большое количество азербайджанцев. Говоря о предоставлении туркам гражданства, как я понимаю, Саломе Зурабишвили имела в виду турок-месхетинцев. Они ранее проживали на той территории, где сейчас обосновались армяне, которые не собираются оттуда уходить. Либо Зурабишвили этого не знает, либо же находится под сильным влиянием французской политической элиты, где она много лет проработала», — подчеркнул Ф.Садыхов.

Как напомнил наш собеседник, в свое время С.Зурабишвили была протеже экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Это он назначил ее главой МИД страны, несмотря на то, что она 18 лет прожила во Франции. Потом она повернулась спиной к Саакашвили, стала сотрудничать с Бидзиной Иванишвили. И тот факт, что грузинский олигарх финансирует ее предвыборную кампанию, свидетельствует о том, что ставка делается на Зурабишвили. Но позитивным моментом является то, что согласно обновленной Конституции Грузии, президент серьезных политических вопросов не решает. В основном все решается на уровне премьер-министра. Видимо, это единственное «светлое пятно» в вопросе ее возможного избрания главой государства», — считает политолог.

Наш собеседник считает, что на сегодняшний день интересам Грузии соответствуют дружеские и партнерские взаимоотношения с Азербайджаном. Между странами отсутствуют серьезные противоречия. Баку и Тбилиси реализуют масштабные проекты, и между странами нет серьезных территориальных претензий.

«В этом аспекте, любой избранный главой государства грузинский политик обязан с этим считаться. А для этого нужно изучить историю взаимоотношений, знать о проблемах, и руководствоваться не сиюминутными, а серьезными соображениями, которые отвечают национальным интересам этой республики. И не делать так, чтобы между нами создавались напряженные отношения», — считает Ф.Садыхов.

В заключении наш собеседник отметил, что в целом с политической элитой Грузии, независимо от того, какая партия возглавляет правительство страны и с какими силами она состоит в коалиции, Баку всегда находил общий язык.

«Надеюсь, в случае избрания Зурабишвили президентом Грузии, она станет политиком, который будет трезво оценивать ситуацию на Южном Кавказе и взаимоотношения с Азербайджаном», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az