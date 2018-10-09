В результате мер, осуществляемых в области военного строительства в автономной республике, усилилась материально-техническая база Отдельной общевойсковой армии, повысилась ее боеспособность. Проводимые в воинских частях созидательные работы и созданные современные условия создают возможность для образцовой организации службы.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, 8 октября открылась новая воинская часть Отдельной общевойсковой армии.

Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в состоявшемся по этому случаю мероприятии.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Керем Мустафаев отдал рапорт председателю Верховного меджлиса.

Затем председатель Верховного меджлиса ознакомился с условиями, созданными в воинской части.

Было сообщено, что в воинской части созданы двухэтажный пункт технического контроля и караульная, 80 помещений для содержания техники на 160 мест, а также пункты технического обслуживания и ремонта, заправочные, а также пункты ежедневного технического обслуживания. Здесь созданы все условия для содержания военной техники и автомобилей, а также использования и эксплуатации их согласно инструкции. В пункте технического контроля функционируют класс инструктора, дежурная комната, кабинет врача и другие служебные комнаты. В караульной также созданы все условия для организации службы.

В пункте технического обслуживания и ремонта, оснащенном необходимым инвентарем и оборудованием по назначению, сданы в эксплуатацию мастерские по ремонту и заряжению артиллерийского оружия, а также средств связи, аккумуляторных батарей, в том числе по ремонту техники, склад для запчастей и чайхана.

Председатель Верховного Меджлиса отметил, что в воинской части созданы образцовые служебные условия, дал поручения по постоянному повышению профессионализма и боеготовности личного состава, соблюдению правил безопасности и контролю за условиями содержания техники.

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