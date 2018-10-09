Псевдо-миротворческая инициатива супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна нуждается, на мой взгляд, в том детальном анализе, который иронично называют процессом отделения мух от котлет. Потому что уж больно пестрой оказалась компания российских дам разного возраста, социального статуса, политической ориентации, посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана .

Начну с того, что в этой группе оказалась звезда конькобежного спорта, чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996), олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров Светлана Журова. Известная спортсменка является первым вице-президентом Союза конькобежцев России, первым вице-президентом Федерации спорта слепых, почетным президентом Ассоциации гольфа России, членом наблюдательного совета Всероссийской федерации парусного спорта.

Возникает вопрос: насколько близки российским конькобежцам, любителям парусного спорта и гольфа, равно как и членам Федерации спорта слепых проблемы карабахских сепаратистов?! Кроме того, по установившейся в современной России традиции насыщения Государственной Думы бывшими спортсменами, свой мандат обрела и Журова.

И снова вопрос: насколько могут быть, хотя бы чисто теоретически, близки проблемы карабахских сепаратистов для избирателей спортсменки-депутата?! Робко предположу, что им куда ближе свои социально-экономические проблемы, в числе которых повышение пенсионного возраста, которое вызвало настоящий всплеск недовольства в РФ. Кстати, Журова голосовала за принятие этого закона.

Она не могла поступить иначе, ибо представляет в Госдуме правящую в РФ партию – «Единую Россию».

И снова интересная складывается ситуация. Дело в том, что у «Единой России» имеется договор о межпартийном сотрудничестве с Республиканской партией Армении, лидером которой остается экс-президент РА Серж Саргсян. Тот самый, которого сверг муж Анны Акопян. Как-то все слишком запутано получается. Или в «Единой России» не в курсе вояжа мадам Журовой на оккупированные РА территории в рамках авантюры жены Никола Пашиняна, или в правящей российской партии уже не считают нужным следовать букве договора с РПА.

Идем далее и обнаруживаем в числе участниц поездки в Карабах писательницу Людмилу Улицкую. Это дама всегда неровно дышала к Армении и к армянам. Достаточно вспомнить ее произведение «Медея и ее дети». Это история армянской семьи. Естественно, там армяне представлены, как добрые сердцем, ясные умом, готовые всегда оказать поддержку и участие окружающим люди.

При этом, с госпожой Улицкой тоже происходит что-то необъяснимое. Отвечая на вопрос «Украинской правды» о том, как она оценивает действия России в Крыму и на Донбассе, Улицкая заявила: «Я считаю, что действия нашей страны можно расценивать как агрессивные». Но эта дама, возмущающаяся агрессией своей страны против Украины, почему-то сочла для себя важным посетить Армению, которая совершила агрессию по отношению к Азербайджану и даже отправилась в гости к карабахским сепаратистам.

Складывается ощущение, что в голове у мадам Улицкой имеет место такой «каламбур, что аж мерси», как говорил герой бессмертного произведения «За двумя зайцами». Нельзя «тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивать». Если уж мадам Улицкая стала на сторону сепаратистов, то пора бы ей сбросить маску критика РФ за аннексию Крыма и добиваться аудиенции у лидеров «ДНР» и «ЛНР». Улицкая к этим сепаратистам не хочет. Ей милы только карабахские сепаратисты армянской национальности.

Но, пожалуй, самый большой прикол всей этой ситуации состоит в том, что мадам Улицкая оказалась в одной компании с мадам Журовой. В иных обстоятельствах они вроде бы находятся по разные стороны баррикад. Журова всегда выступает в качестве патриота России и депутата, одобряющего все действия руководства этой страны. А Улицкая, наоборот, критикует российскую власть часто и с наслаждением. Более того, она критично относится к государству, гражданкой которого является.

Так, в программе «Гордон» украинскому каналу 112 у Людмилы Улицкой спросили, не кажется ли ей, что сегодня Россия превращается в мировую провинцию. «Не кажется, а так оно и есть. Действительно, мы уплываем в какую-то архаику. Если употреблять слово «прогресс» и воспринимать его как нечто-то положительное, то, конечно, к сожалению, мы движемся в обратном направлении», — ответила Улицкая.

То есть, она снова стала оппозиционером. И тут остается только поражаться тому, как Анне Акопян удалось «скрестить ужа и ежа», то бишь свести в одной компании представителя правящей в РФ партии и российского оппозиционера. Осталось теперь дождаться попытки Никола Пашиняна в ходе его очередной поездки на оккупированные РА территории нашей страны свести оппозиционера Навального и, к примеру, главу Росгвардии Виктора Золотова . Там, в окружении карабахских сепаратистов, они и отношения могут выяснить любым удобным способом, включая дуэль.

Я бы мог пройтись по кандидатурам всех участниц авантюры Анны Акопян. Но, количество строк в моей статье не изменит ее главного смысла. Он прост и очевиден. В России всегда найдутся те, кто готов будет посетить оккупированные Арменией территории Азербайджана. Кто-то из вчерашних гостей карабахских сепаратистов потом понимал глупость своего шага и просил простить и вычеркнуть из «черного списка» МИД АР. Кто-то продолжает открыто поддерживать армянскую агрессию.

Но все это – эпизоды, ничего не меняющие в карабахском вопросе. Армения так и не признала «НКР». Россия, ясное дело, тоже этого не сделала. И не сделает никогда. Она признает территориальную целостность Азербайджана, что делает визит членов группы имени Анны Акопян незаконным. Получила ли бонусы сама Анна Акопян? Да, она жаждет играть активную роль на армянской политической сцене. Но ей бы для начала научиться пользоваться платком, когда возникает желание высморкаться. А то ведь уже и армянские пользователи социальных сетей раскритиковали «манеры» этой мадам, проявившиеся на похоронах Шарля Азнавура.

А ее мужу не плохо было бы вспомнить о судьбе Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они тоже активно приглашали и привечали в РА гостей карабахских сепаратистов, среди которых была даже Монсерат Кабалье и баронесса по фамилии Кокс. Помогло ли это признанию «НКР»? нет. Помогло ли это миру? Тоже нет. Этому помочь может только одно — согласие руководства Армении следовать резолюциям Совбеза ООН, которые требуют вывода из оккупированных РА территорий Азербайджана всех своих войск. Тех самых, на фоне которых российским гостям читала что-то на армянском мадам Акопян.

Акпер Гасанов

Minval.az