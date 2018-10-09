Вышел на свободу крестник Ровшана Джаниева (Лянкяранского), азербайджанец — «вор в законе», 32-летний Заур Шипилов, известный в криминальном мире, как Заур Нахчыванский. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник, приближенный к криминальным кругам.

Шипилов отбыл срок за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Отметим, что он является сыном криминального авторитета Байрама Талыбова, который в апреле 2006 года был расстрелян в Москве вместе с «вором в законе» Хикметом Мухтаровым (Хикмет Сабирабадский). Шипилов был коронован в Турции в июле 2013 года.

Нахчыванский был задержан сотрудниками ГУУР МВД России в октябре 2015 года в ресторане «Чайхана» в районе Чертаново в Москве. В ходе личного досмотра у «вора в законе» обнаружена крупная доза героина.

Minval.az