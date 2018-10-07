День граната отметили в Москве. Это национальный азербайджанский праздник. Отмечают его во время сбора этого фрукта. Корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина узнала, как правильно разделывать гранат и почему осенью он особенно полезен.

Сочные зерна, плотная кожура и полноценный заряд витаминов. Для кого-то гранат – просто полезный фрукт. Но для азербайджанцев – символ жизненных сил и источник вдохновения.

«Гранат – символ красоты и любви. Это в истоках азербайджанского народа, его фольклора. Его мечты, душа, олицетворение жизни. Гранат для нас играет огромную роль», – рассказал заслуженный художник России и Азербайджана Аскер Мамедов.

С гранатом связано немало легенд и обычаев. Так, этот фрукт в Азербайджане помогал молодым найти свою любовь.

«Девочки и мальчики, которые пытались выйти замуж или жениться, брали гранаты и кидали тому, кто нравится. Если девушка обратно бросает, значит они сходятся. Если нет, уходят на другой круг», – уточнил глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов.

Прямо в Екатерининском парке азербайджанские повара готовили национальные блюда. Коронное – плов. Секрет этого рецепта в использовании риса – девзира. Вкус настолько насыщенный, что никаких приправ, кроме соли, в плов можно не добавлять.

«Готовится из натуральных продуктов, без пряностей. Мясо на масле, положишь морковку, потом рис, заливаешь водой и оно будет так готовится 40 минут», – отметила повар национальной азербайджанской кухни Тухфа Пулотбекова.

После гастрономической программы для гостей приготовили развлекательную: звучали песни от азербайджанских и казахстанских певцов, национальные танцы. И конный парад с азербайджанскими скакунами.

За несколько часов на празднике купили более 200 килограммов этого плода, а также десятки килограммов хурмы и винограда. К прилавкам выстроилась очередь из желающих унести домой не только полезные фрукты, но и частичку теплого Азербайджана.

Minval.az