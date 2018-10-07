Рейтинг президента России Владимира Путина упал до 45%. Об этом свидетельствуют данные российского фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

На вопрос «Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента России, скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов вы бы проголосовали?», фамилию действующего президента России назвали 45% опрошенных. Такой же низкий уровень поддержки был у Путина в 2013 году.

При этом рейтинг партии власти «Единая Россия» упал до минимума с 2007 года.

Согласно опросу ФОМ, если бы выборы в Госдуму России состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовал бы всего 31% избирателей. Ниже этого показателя еще не было, а самая высокая поддержка у «Единой России» была в первом квартале 2015 года – тогда за нее были готовы отдать голоса 55% респондентов.

​Опрос ФОМ был проведен 29-30 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. В нем приняли участие 3000 человек.

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%, говорится в последнем опросе «Левада-центра». Этот показатель упал до уровня 2013 года, тогда он составлял 55%.

3 октября Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе. В соседней России пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам –37 лет.

Изначально предполагалось, что после реформы пенсионный возраст поднимется для женщин до 63 лет. После подготовки проекта реформы правительством социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Позднее российский президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет. Этот закон также был принят Госдумой и подписан Путиным. В начале октября Владимир Путин заявил, что после его поправок пенсионная реформа не сэкономит деньги бюджету, а наоборот, потребует дополнительных расходов. Изначально правительство планировало, что деньги, сэкономленные на повышении пенсионного возраста, пойдут на дополнительное увеличение текущих пенсий.

Minval.az