Депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев и представитель оппозиционной Партии Европейская Грузия Ахмед Имамгулиев высказали обвинения в адрес друг друга.

Как сообщает Report, Р.Гаджиев обвинил А.Имамгулиева в использовании в преддверии выборов не поступивших в вузы азербайджанцев в собственных политических целях.

Депутат призвал азербайджанских абитуриентов не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в политических играх: «До сих пор ни один из не поступивших в вузы азербайджанских абитуриентов не обратился ко мне. Я сам обратился к нескольким абитуриентам и пригласил обсудить вопрос».

Р.Гаджиев заявил о готовности ко встрече с азербайджанскими абитуриентами и обсуждению с ними путей решения беспокоящих их вопросов.

В свою очередь, А.Имамгулиев сказал, что как член парламентского комитета по вопросам образования, Р.Гаджиев должен интересоваться вопросом касательно азербайджанских абитуриентов: «Представленные в парламенте депутаты-азербайджанцы должны поддерживать молодежь. Проводимые абитуриентами акции не носят никакого политического характера. Как говорит Руслан Гаджиев, если игра построена, пускай ради игры сам придет и поддержит молодежь. Наша главная цель заключается в том, чтобы азербайджанской молодежи Грузии была предоставлена возможность продолжить учебу».

Minval.az