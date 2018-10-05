Вчера, 4 октября, пограничники Белгород-Днестровского отряда выявили преступника, находящегося в международном розыске.

Об этом ИА «Контекст-Причерноморье» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Во время оформления путешествующих в пункте пропуска «Староказачье» на гражданина Азербайджана сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что 35-летнего иностранца с сентября 2018 года разыскивают на его родине за преступления, связанные с контрабандой и оборотом наркотиков.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам Нацполиции. О данном факте уведомили Укрбюро Интерпола в Киеве.

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