Азербайджанские абитуриенты, не поступившие в этом году в вузы Грузии, провели акцию перед зданием министерства образования, науки, культуры и спорта.

По сообщению Report, участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Не лишайте нас права получения образования на грузинском языке!», «Будущее страны в наших руках, не лишайте нас будущего!», «Дайте нам возможность учиться в грузинских университетах!»

По утверждению молодых людей, они набрали необходимый для поступления минимум, но так и не получили заслуженных студенческих билетов. По их словам, они не имели информации о возможности указания желаемого количества специальностей.

Недовольные абитуриенты обратились в министерство с просьбой устроить их на оставшиеся незаполненными места в вузах.

Участники акции вошли в здание министерства, потребовав встречи с министром Михеилом Батиашвили.

Minval.az