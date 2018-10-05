Заявления России относительно работ над биологическим оружием в Центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара недалеко от Тбилиси являются попыткой отвлечь внимание от ряда обвинений, выдвинутых против Москвы международным сообществом. Об этом «Интерфаксу» заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он указал, что сообщения о том, что в лаборатории в Тбилиси умирают люди, безосновательны. «Российской стороне сегодня необходима тема, которая перекрыла бы ряд выдвинутых международным сообществом против нее обвинений. Однако раскручивание этой темы в России происходит за счет нанесения урона авторитету соседнего государства — Грузии», — сказал Абашидзе.

Он также подчеркнул, что из Москвы распространяется информация по лаборатории, которая «абсолютно не соответствует действительности». «Тбилиси — небольшой город, и в нем все обо всем и обо всех знают. Утверждения же, что в лаборатории Лугара люди умирают от искусственного заражения и оттуда выносят пачками трупы добровольно заразившихся, не выдерживают не только критики, но уже всем понятно — все это высосано из пальца. Это мыльный пузырь, который скоро лопнет, и людям, надувшим этот пузырь, наверное, будет стыдно», — полагает Абашидзе.

Лаборатория, по его словам, давно передана американцами грузинской стороне. Абашидзе подчеркнул, что в лаборатории работают грузинские специалисты, правительство республики полностью финансирует ее деятельность, а подобных лабораторий в цивилизованных странах, к числу которых он отнес и Россию, сотни.

«В ноябре в Тбилиси будет проходить международный семинар по борьбе с биологическим оружием, и в нем примут участие специалисты из более чем 20 стран. Соответствующими каналами мы направили приглашение принять участие в семинаре и российской стороне, но, к сожалению, российские специалисты до сих пор отказываются принять это приглашение. Будем надеяться, что они передумают. Это ведь прекрасная возможность все увидеть своими глазами, задать все вопросы», — сказал он. Абашидзе подчеркнул, что в Тбилиси не пытаются скрыть что-либо и «абсолютно все двери лаборатории будут открыты».

«Хочу сообщить, что на последней встрече в Праге 1 октября, наряду с другими вопросами, мы с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным затронули тему лаборатории Лугара, и я еще раз подтвердил приглашение в Тбилиси на семинар российских специалистов», — рассказал Абашидзе, добавив, что сожалеет, что тема вокруг лаборатории до сих пор по нарастающей раскручивается российской стороной.

4 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что в Центре Лугара хранятся патенты на боеприпасы для доставки химического и биологического оружия. В патентах показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Он добавил, что Москва рассчитывает получить от Грузии и США «внятный ответ», для чего такие документы хранятся в центре общественного здоровья.

Minval.az