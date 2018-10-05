Почему Никол Пашинян вновь заговорил о «праве вето» на вступление Азербайджана в ОДКБ?

Среди множества способов «отъема денег у населения», не претендующих даже на сравнительную честность, есть и такой. Разного рода шарлатаны, не без успеха выдающие себя за «экстрасенсов», «народных целителей», «знахарей», «травников» и еще Бог знает кого, с упоением ставят платежеспособным клиентом несуществующие «диагнозы» (от «порчи» и «утраты жизненной энергии» до онкологии — в зависимости от фантазии и эрудиции), а потом с успехом вытягивают уже вполне реальные деньги на «лечение» от несуществующих болезней. Нечто подобное с успехом применяют и врачи некоторых платных клиник.

А вот «народно-революционный премьер-министр Армении» Никол Воваевич Пашинян решил привнести элементы этой «разводки» в политику. И избрал для нее безотказную, казалось бы, тему — спекуляции на тему мифического «вступления Азербайджана в ОДКБ». Совсем недавно Никол Воваевич в очередной раз высказался на эту выигрышную, как ему самому, наверное, казалось, тему. Отвечая в парламенте на вопросы депутатов, в том числе и о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ, Никол Воваевич, расправив плечи, грохнул с трибуны: «Официального процесса вовлечения в качестве наблюдателя нет, есть только публикации в прессе и слухи. Позиция Армении очень ясна, и я публично говорил об этом несколько раз. Такие проблемы решаются на основе консенсуса, и, естественно, в нынешних условиях отношений и военно-политической ситуации бессмысленно говорить об этом, потому что Армения никогда не даст согласия на то, чтобы государство, открывающее стрельбу по армянским поселениям, стало членом или даже наблюдателем нашей основной военно-политической организации».

Здесь бы, конечно, напомнить, что обстрелы мирного населения из весьма «серьезного» оружия — это как раз фирменный «почерк» армянских агрессоров. Но не менее важно другое.

Идеи насчет вступления Азербайджана то в ЕАЭС, то в ОДКБ в азербайджанское информационное пространство в последнее время «вбрасываются» регулярно. Причем под одним и тем же «соусом»: Азербайджан подписывается под российскими «интеграционными проектами», а Москва взамен поспособствует освобождению то ли трех, то ли пяти районов вокруг бывшей НКАО.

Только вот особого успеха эта идея не имела и не имеет. Азербайджан вовсе не горит желанием вступать в ОДКБ, а тем более устраивать с Арменией этакое «соревнование в верноподданичестве» в надежде получить статус эксклюзивного партнера Кремля. И дело не только и не столько в членстве в ЕАЭС и ОДКБ Армении. В Азербайджане относятся к своей независимости не только де-юре, но и де-факто с должным уважением и считают неприемлемой саму идею «делиться суверенитетом», неважно, идет ли речь об ОДКБ, ЕАЭС или ЕС. Тем более что достижения последних лет дают нашей стране такую роскошь — возможность вести политику с чувством собственного достоинства. Кроме того, Азербайджан — участник Движения неприсоединения, в скором времени в Баку состоится саммит этой организации. И это все — не считая той незавидной ситуации, в которой на международной арене оказалась Россия. Это не мешает нашей стране развивать с РФ двусторонние отношения, но вот вступать в возглавляемый РФ военно-политический блок – это уже совершенно другая степень риска.

Да тут еще Никол Воваевич, как бы это поделикатнее, слишком уж завысил полномочия и возможности Армении на пространстве ОДКБ.

Прежде всего, в этот блок входит не только Армения, а еще и Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Профессиональные юристы могли бы посоветовать Николу Воваевичу внимательно изучить такой документ, как Устав этого самого ОДКБ от 7 октября 2002 года. Согласно статье 21 этого самого устава, «статус наблюдателя при Организации может быть предоставлен государству, не являющемуся членом Организации, а также международной организации в соответствии с официальным письменным обращением на имя Генерального секретаря. Решение о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса наблюдателя принимается Советом», и это повод задуматься не только о том, как провести в Армении досрочные выборы парламента в обход этого самого парламента, но и о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ в обход истерик и угроз господина Пашиняна.

Более того, не являясь членом ни ОДКБ, ни ЕАЭС, Азербайджан выстроил весьма плодотворные отношения и с Россией, и с Казахстаном, и с Киргизией, и с Таджикистаном, и с Беларусью — словом, со всеми странами-членами ОДКБ и ЕАЭС, кроме Армении. Словом, если бы в Баку всерьез вознамерились вступать в этот военно-политический союз, в Ереване о своем «вето» не рискнули бы вспомнить даже мысленно.

Наконец, есть еще одно обстоятельство. В самом деле, в ОДКБ, в отличие от многих международных организаций, предусмотрен и механизм исключения государства из числа членов и наблюдателей не только по желанию последнего. Статья 20 устава ОДКБ на этот счет говорит: «В случае невыполнения государством – членом положений настоящего Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в деятельности органов Организации. В случае продолжения государством – членом невыполнения указанных обязательств Совет может принять решение о его исключении из Организации». И самое главное, «решения по данным вопросам в отношении такого государства – члена принимаются без учета его голоса». Строго говоря, одной только агрессии против Азербайджана для такого решения уже вполне достаточно. Правда, в этом военном союзе, возглавляемом Россией, захват и аннексию чужой территории, судя по всему, предписано не считать чем-то предосудительным (что тоже информация к размышлению, почему в Азербайджане не горят желанием вступать в ОДКБ). Но вот «судебная атака» на действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — такой «сюрприз» Москва вряд ли забудет. Да еще с учетом того, что в команде Пашиняна хватает персон, кто еще совсем недавно получал щедрые гранты от того же фонда Сороса. Многие эксперты, комментируя «судебный наезд» на Хачатурова, уже задают вопрос: а что это было? Некомпетентность правительства Пашиняна или сознательная попытка дискредитации ОДКБ? И теперь Армения, чье пребывание в ОДКБ висит на волоске, грозится наложить вето и ни много ни мало сорвать кремлевскую многоходовку? И это при нынешней степени зависимости Армении от благосклонности Кремля? Когда Никол Воваевич чуть ли не с извинениями освобождает из тюрьмы Роберта Кочаряна, обещает отправить армянскую «гуманитарную миссию» в Сирию и вообще не знает, как еще выслужиться перед Москвой? Брякнуть такое с трибуны Пашинян мог только в одном случае — если прекрасно знал, что никакого вступления Азербайджана в ОДКБ не предвидится.

А еще отдавал себе отчет, что Армению такая перспектива не на шутку пугает. Неужели все это правда, и Москва уже завтра потребует убраться с захваченных территорий? И как бытть, если у Кремля меняются приоритеты, и Армения теряет статус «самой любимой» на постсоветском пространстве вообще и на Кавказе в частности? В 1920-1921 году Советская Россия уже договорилась с Турцией, в результате чего Армении пришлось забыть о шести восточноанатолийских вилайетах, на землях которых предполагалось создать «Западную Армению», и что делать, если история повторяется?

И вот — выходит на трибуну во всем митинговом блеске Никол Воваевич Пашинян, простирает руку над толпой и изрекает: «Сограждане, ничего не бойтесь! Я этого не допущу! Армения наложит вето!» После чего, по плану, должны следовать туш, фанфары, чепчики в воздух и букеты роз под ноги. Только вот в реальности Никол Воваевич банально вешает на уши лапшу. И, в полном соответствии с классическим сценарием вышеописанной «разводки», обещает «предотвратить» то, чего точно не произойдет. Только не учел, что мир не ограничивается ереванской площадью, где участники митинга дружно скандируют «Ни-кол!» и безоговорочно верят своему кумиру.

Ну а если честно, то что еще остается делать Николу Воваевичу? От новоявленного «пророка армянской революции» ждут чуда и никак не меньше, а чудес в его рюкзаке нет и не предвидится. Нет ни внятной программы реформ, ни «команды», из которой можно было бы сформировать правительство, ни дипломатических успехов. Даже «борьба с коррупцией» уже не приносит прежних дивидендов. Остается только прибегать к «разводкам». И всеми силами гнать от себя вопрос, как долго удастся обманывать таким образом избирателей и что будет, когда такого рода пиар-схемы перестанут действовать.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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