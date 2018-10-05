Один из старейших ресторанов в Москве «Прага» пытаются продать через сайт объявлений за 1,98 миллиарда рублей. В публикации на Avito говорится, что общая площадь здания составляет 9973,2 квадратных метра. В ресторане размещены десять залов, ночной клуб и магазин-кондитерская.

Также указано, что здание является объектом культурного наследия, что влечет за собой охранные обязательства.

Представитель фирмы, которая в объявлении фигурирует в качестве продавца, рассказал порталу «Москва 24», что это агентство-посредник, которое пытается реализовать объект. Он также отметил, что покупатели проявляют интерес к данному предложению.

«Спрос есть. Это объект культурного наследия. Он не для бизнеса, это статусный объект. Интерес есть, но подробности, конечно, я не буду разглашать», – сообщил собеседник.

Легендарный ресторан отсчитывает свою историю еще с 1872 года. В дореволюционное время на его месте располагались в разное время доходный дом и трактир, а в советскую эру здание послужило столовой и даже библиотекой.

В 1990–е годы ресторан приобрела группа АСТ Тельмана Исмаилова, который в 2015 году был признан банкротом. Здание было выставлено на торги. Кредиторы компании рассчитывали выручить за него не менее 2,2 миллиарда рублей, но в связи с отсутствием заявок аукцион, прошедший летом 2018 года, был признан несостоявшимся.

Minval.az