Журналистка Наиля Аскер-заде в среду получила телепремию ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в номинации «Лучший интервьюер».

Как передает ТАСС, церемония вручения проходит в среду вечером в Московском театре мюзикла.

«Нашей программе [«Действующие лица с Наилей Аскер-заде»] три года. Когда мы ее начинали, не думали, что это будет так сложно. Самое сложное — героев поймать, потому что они главные действующие лица бизнеса, политики и других сфер», — сказала Аскер-заде.

Герои, по ее словам, попадают в необычные условия. «Им приходится ездить с нами в удаленные уголки страны, спускаться в шахты, скакать на лошадях, играть на музыкальных инструментах и иногда сниматься по несколько дублей. Они привыкли командовать, а у нас командует режиссер», — отметила она.

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