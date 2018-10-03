Сегодня президент России Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова на пост губернатора Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку. В 2002 году стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Вступил в «Единую Россию» в 2003 году. В том же году стал первым замполпреда в СЗФО. Еще через год был назначен помощником президента, возглавив Контрольное управление. С 2008-м был заместителем главы президентской администрации. В 2012 году стал полпредом в Центральном федеральном округе. А с декабря 2017-го вернулся в качестве полпреда в СЗФО. В начале октября 2018 года Владимир Путин предложил ему стать врио губернатора Санкт-Петербурга до выборов главы региона в сентябре.

Minval.az