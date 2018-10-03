Самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший полет по маршруту Баку — Сургут, вынужденно приземлился в аэропорту Уфы из-за ухудшения здоровья пассажира на борту. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Уфы Татьяна Ризван.

«Самолет рейса номер 824 совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за ухудшения самочувствия пассажирки во время полета. После приземления она доставлена в государственную клиническую больницу № 22», — сказала она.

По словам Ризван, после этого самолет продолжил свой маршрут, вылетев в пункт назначения.

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