Прокуратура Кировского района Саратова добилась расторжения брака 31-летней саратовчанки и 38-летнего гражданина Азербайджана, сообщает издание FreeNews-Volga со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что в ноябре 2012 года отдел ЗАГС по Кировскому району зарегистрировал брак россиянки с иностранцем для получения последним российского гражданства в упрощенном порядке. Взамен азербайджанец устроил будущую супругу на работу к своему отцу в качестве продавца фруктов и овощей.

В результате регистрации фиктивного брака мужчина нарушил режим пребывания на территории России.

«Прокурором Кировского района города Саратова в интересах Российской Федерации в суд предъявлено исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи о заключении брака. Решением Энгельсского районного суда Саратовской области от 19.06.2018, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции 25.09.2018, исковые требования прокуратуры Кировского района города Саратова удовлетворены, брак аннулирован», — проинформировало надзорное ведомство.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры области.

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