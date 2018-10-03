Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять заявил, что Ереван выступит против вхождения Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности в любом статусе (ОДКБ).

«Официального процесса нет, есть разговоры и публикации. Позиция Армении однозначная: подобные вопросы (в ОДКБ) решаются консенсусом. И естественно, в существующей военно-политической ситуации и отношениях бессмысленно даже говорить об этом вопросе. Армения никогда не согласится, чтобы страна, стреляющая по нашим населенным пунктам, стала членом нашей основной военно-политической организации», — заявил Пашинян, отвечая в на вопросы депутатов парламента Армении.

Он также сообщил, что канал оперативной связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не заработал.

«Оперативная связь пока не установлена. Но работы в этом направлении ведутся. Могу с удовлетворением отметить, что за последние дни ситуация на госгранице и линии соприкосновения несравнимо более спокойная», — сказал он.

Minval.az