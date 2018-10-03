Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели», что шпионаж является такой же важной профессией, как и проституция. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возня между спецслужбами не сейчас началась. Шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что информационная кампания вокруг дела Скрипалей скоро закончится. Он отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу для проведения расследования.

«У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — добавил президент.

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