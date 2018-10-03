Парламент Армении в среду возобновил свою работу с опозданием, поскольку с утра не удавалось обеспечить кворум, на заседании три из четырех фракций выказались за проведение внеочередных выборов весной 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Руководители парламентских фракций в среду высказались по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы в декабре.

Три из парламентских сил — фракции Республиканской партии, партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» (Царукян) выступают против проведения выборов в декабре, предлагая назначить выборы на май 2019 года. В таком случае они готовы не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства.

Только фракция «Елк», которая сформирована партией Н.Пашиняна «Гражданский договор», партией «Светлая Армения» и партией «Республика», которой руководит экс-премьер Арам Саркисян, согласна с предложением провести внеочередные выборы до конца года.

Ситуация в Ереване и в областях спокойная, каких-либо акций протеста или гражданского неповиновения нет.

В минувший вторник Н.Пашинян созвал многотысячный митинг в Ереване, после того, как парламент принял законопроект, затрудняющий роспуск парламента и проведение внеочередных парламентских выборов.

Акция прекратилась после встречи премьер-министра с руководством парламента и фракций. Демонстрации прошли еще в нескольких крупных городах Армении.

Minval.az