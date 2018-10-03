Стояние десятков тысяч сторонников премьера Никола Пашиняна под стенами парламента Армении в ночь на 3 октября не могло не случиться. Возобновление протестов было вопросом времени. Роспуск Национального собрания, где из 105 депутатов лишь горстка тех, кто однозначно за Пашиняна, — необходимое условие обретения им всех властных рычагов.

Майская «бархатная революция», революцией на самом деле не стала. Пересев с площади в кресло главы правительства Никол Пашинян оказался генералом без армии. Республиканская партия бывшего премьера Сержа Саргсяна сохранила возможность влиять на политическую ситуацию. И 2 октября воспользовалась этой опцией, инициировав принятие закона, который, по сути, блокирует роспуск парламента.

Как пишет спецкор российского “Коммерсанта” Владимир Соловьев, непопулярные и лишившиеся административного ресурса республиканцы справедливо опасаются, что на досрочных выборах они в парламент не попадут. Но момент для своей попытки предотвратить или отсрочить этот неприятный для себя сценарий они выбрали крайне неудачный. Сентябрьское голосование за депутатов парламента Еревана показало, что популярность Пашиняна и не думает падать: его блок «Мой шаг» получил 81,05% голосов, оставив всех остальных далеко позади. В результате мэром армянской столицы стал поддержанный премьером комик Айк Марутян. С равным успехом ереванским градоначальником могла бы стать табуретка, при условии, что за нее агитировал бы Никол Пашинян. Такова сегодняшняя армянская реальность: люди хотят перемен и единственный, кто с этими переменами ассоциируется — это Пашинян.

В итоге Республиканская партия и ее союзники из «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении», проголосовавшие за спорный законопроект, получили толпу под парламентом и море неприятных эмоций.

Улица — единственный доступный и все еще безотказный ресурс для талантливого трибуна Пашиняна. И он не скрывает, что будет пользоваться им до победы. То есть, до получения всей полноты власти. Это возможно лишь в том случае, если под рукой у него будет лояльный парламент.

За пять месяцев в премьерском кресле Никол Пашинян не сделал ничего, что можно было бы назвать реформами. Легкость, с которой он расстается с министрами и советниками, указывает на то, что «команда Пашиняна» все еще не сложилась. Он говорит, что борется с коррупцией. Но дела возбуждают на отдельных бывших и действующих чиновников. И хотя некоторые из них когда-то занимали высокие посты, это борьба не с коррупцией, а с коррупционерами (их вину, к слову, еще предстоит доказать), что не одно и то же.

Ошибки, совершенные Пашиняном во внешней политике, прежде всего скандальная история с арестом генсека Организации договора о коллективной безопасности, насторожили, если не настроили против него Москву, от которой зависит безопасность Армении и в значительной степени ее экономика. Он постарался все уладить. Но своим для таких президентов-долгожителей, как Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, армянский премьер, получивший власть из рук многотысячной толпы, точно не стал. Из букв «у», «л», «и», «ц», «а» эти люди почти всегда складывают слово «Запад». А их отношение к Западу известно.

Улица, которой Пашинян подарил надежду на перемены, выдала ему щедрый аванс, великодушно прощает ошибки и ничего не просит взамен. Она довольствуется возможностью сделать селфи с кумиром, его показательными перелетами эконом-классом и заявлениями о том, что власть в стране принадлежит народу.

Но премьеру-революционеру важно помнить: момент, когда люди устанут выходить по его призыву, а вместо страницы Никола Пашиняна в Facebook заглянут в холодильник, обязательно настанет. И то, что они увидят внутри, определит его политическое будущее.

Minval.az