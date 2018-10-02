После встречи в Душанбе события в Армении развиваются по весьма опасному сценарию

Ситуация в Армении вновь накаляется. Пашинян полон решимости добиться досрочных выборов, республиканцы — против. Политика вновь выплеснулась на улицы.

Сегодня нет недостатка в возможных сценариях развития ситуации в Армении. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что на фоне стартовавшего в Армении нового этапа политической перетряски Николу Воваевичу остро необходим тот самый «тайм-аут» в Карабахе, первым шагом к которому и стали короткие, «на ногах», переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым в Душанбе. Только вот…возможно, что никакого «тайм-аута» не будет.

Напомним: вечером 26 сентября в Нагорном Карабахе был убит военнослужащий Агаси Мкртчян — как признавало даже командование его оккупационной части, «при невыясненных обстоятельствах». А уже утром 28 сентября армянские информагенства вовсю цитировали Давида Бабаяна, который теперь именует себя «заместителем руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха». Как уверенно изрекал сей персонаж, Агаси Мкртчян «погиб от пули противника». Более того, «указом» Бако Саакяна он посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Затем перешел к политическим оценкам: «Выясняются обстоятельства, но естественно, что это произошло при защите родины. Еще должна быть дана окончательная оценка, но так и есть, он погиб от пули противника. Это не новость, это продолжение террористической политики Азербайджана».

Вообще-то Родину защищают на переднем крае азербайджанские солдаты. А армянские — это агрессоры и оккупанты, неважно, идет ли речь о генералах или рядовых. Террористическую политику в регионе тоже проводит Армения, начиная от обстрелов мирного населения из тяжелого оружия и заканчивая организацией терактов на территории Азербайджана, а заодно возводит террористов в ранг национальных героев.

Но, как оказалось, соврал господин Бабаян не только в этом. Следственный комитет Армении ведет расследование обстоятельств гибели младшего сержанта Агаси Мкртчяна. Наверное, ждать от Еревана вразумительных ответов, по какому праву «следком» Армении ведет дела на территории Азербайджана, было бы слишком наивно. Но ереванские «следаки» установили, что Агаси Мкртчян «получил смертельное огнестрельное ранение в результате нарушения правил несения боевого дежурства со стороны сослуживца». Неназванный «сослуживец» уже арестован. При чем тут «противник» и за что медаль, пока что не уточняется.

Такие ляпсусы в Армении время от времени случаются. Здесь накануне Евровидения-2012 деятели культуры тоже выступали с громким письмом протеста: как это так — посылать армянского исполнителя на конкурс в Баку, когда выстрелом азербайджанского снайпера убит армянский солдат?! А потом выяснилось, что стал «срочник» жертвой внутренних «разборок» в самой армянской армии.

Но здесь явно другой случай. Во-первых, на авансцене не актеры и не певцы, а фигуры, претендующие на политический статус. А во-вторых, свой дешевый перфоманс с участием аж господина Бако Саакяна и покойником с медалью в качестве сценического реквизита по ту сторону линии фронта устроили как раз в то время, когда в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН шли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, а Никол Пашинян готовился к своей «дипломатии на ногах» (вряд ли стоит напоминать, что такие «экспромты» не бывают спонтанными). И что же — Саакяна и Бабаяна забыли предупредить, что надо «сменить пластинку»? Вряд ли. Скорее по ту сторону линии фронта заранее взяли курс на подрыв достигнутых в Душанбе договоренностей. А ханкендинские марионетки — самый логичный и удобный инструмент.

Можно предположить, что стоят за этой игрой политические противники Пашиняна. В самом деле, Никол Воваевич, едва вернувшись из Душанбе, подвергся у себя в стране нешуточной «информационной атаке». А уж когда Пашинян назвал Президента Азербайджана «образованным человеком», который произвел на него, премьер-министра Армении, позитивное впечатление, в Ереване вообще поднялась форменная истерика. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов назидательным тоном изрек: у Армении есть более важные проблемы, чем досрочные парламентские выборы, и вопрос номер один — это вопрос безопасности и карабахский вопрос. Потом решил поиронизировать: «А вчера я и вовсе узнал, что Алиев, оказывается, чудесный человек, нормальный, позитивный человек. Тот Алиев, который в апреле 2016 года начал войну…». Здесь бы Шармазанову напомнить, что столкновения в апреле 2016 года спровоцировала как раз Армения, что и ее тогдашний президент Серж Саргсян, и замминистра обороны Давид Тоноян открыто озвучивали угрозы в адрес Азербайджана, но с факт-чекингом в Ереване всегда была «напряженка». Подтянулись и политологи. Руководитель центра политических исследований фонда «Нораванк» Карен Веранян в беседе со «Спутником» изрекает: «Азербайджан почти всегда нарушает достигнутые с армянской стороной и сопредседателями Минской группы ОБСЕ договоренности». О том, что нарушает договоренности и международное право как раз Армения, предпочел умолчать.

Но и сам Пашинян на открытии бизнес-центра «Камар», если верить «Первому информационному», заявил, что пока не видит необходимости в «полноценной» встрече с президентом Азербайджана. И вряд ли потому, что испугался общественного мнения. Правительство Пашиняна взвинчивает военный бюджет. В 2019 году он должен составить 256,4 млрд. драмов или 528,7 млн. долларов США по сегодняшнему обменному курсу. По сравнению с этим годом рост резкий и составляет 13,6% – госбюджетом 2018 года выделено 225,6 млрд. драмов, или 468 млн. долларов США. Это, конечно, даже близко не дотягивает до азербайджанских цифр, но зато прекрасно демонстрирует приоритеты правительства Пашиняна.

А это уже не позволяет исключать, что в Армении постепенно готовят общественное мнение к срыву достигнутых в Душанбе договоренностей, причем «вбрасывают» фразочки, которые должны убедить всех и вся, будто бы виноват в этом будет исключительно Азербайджан. Только вот задумались ли в Армении, что устраивать провокации на линии фронта при нынешнем раскладе сил — это слишком опасная игра? И не только с точки зрения внутренней политики?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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