Губернатор Андрей Бочаров предложил присвоить звание «Почётный гражданин Волгоградской области» президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову.

Инициатива главы региона будет рассмотрена депутатами Волгоградской областной Думы.

Издание «Новости Волгограда» напоминает, что за последние несколько лет нефтяная компания «Лукойл» и лично Вагит Алекперов оказали существенную помощь в реализации ряда социально-экономических проектов в регионе.

В частности, компания принимала активное участие в реконструкции Волгоградского ГДЮЦ и возведении музея «Россия- моя история».

Minval.az