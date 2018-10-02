Состоявшийся в Душанбе разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом во вторник, 2 октября, заявили в МИД России.

«Россия приветствует любые договоренности, направленные на достижение нагорно-карабахского урегулирования. Рассчитываем, что состоявшийся в Душанбе разговор будет способствовать реализации этой задачи», — сказали в министерстве.

Но в отличие от России, внешнеполитические ведомства США и Франция до сих пор не прокомментировали встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе. С чем может быть связано отсутствие реакции двух из трех стран-членов МГ ОБСЕ, которые непосредственно вовлечены в процесс урегулирования карабахского конфликта? Тем более, что как Париж, так и Вашингтон неоднократно призывали воюющие стороны урегулировать данный конфликт мирным путем.

С этим и другими вопросами сотрудник Minval.az обратился к юристу-международнику, соучредителю незарегистрированной партии «Республиканская партия» (ReAl) Эркину Гадирли.

— Возможно, по существу им нечего сказать. Лично я также считаю, что в Душанбе ничего серьезного и сверхъестественного не произошло. Лидеры стран СНГ собрались в столице Таджикистана по иному поводу. Вряд ли эта короткая встреча что-то дала сторонам конфликта. Фактически, это вторая встреча лидеров Азербайджана и Армении и реакция МИД России вполне понятна. Русские хотят выглядеть стороной, которая хлопочет по поводу всех конфликтов на постсоветском пространстве.

— Следует ли ожидать чего –либо в переговорном процессе после встречи лидеров Азербайджана и Армении?

— Думаю, нет, пока не станет ясно, кто реально правит в Армении. Правительство и парламент Армении пока еще перешли в постмитинговый период. Пашинян все время апеллирует к народным массам. Это единственный источник его легитимности на этот момент. К тому же он не обладает большинством в нынешнем парламенте.

Вчера он пытался договориться о проведении досрочных выборов в парламент. Однако Республиканская партия Армении не дала своего согласия на это. Без согласия «республиканцев» он не может назначить день проведения выборов. Сколько бы Пашинян не апеллировал к народным массам, что они могут сделать? У них остается вариант: взять штурмом парламент, но тогда все это будет выглядеть нелегитимно. Поэтому, хотя Пашинян и у власти, но он не правит полностью в Армении. Он еще не уютно чувствует себя. Потому и решать карабахский конфликт он точно не будет. Все его демарши, резкие заявления, отправка сына служить в Нагорный Карабах и так далее, доказывают, что он делает реверанс в сторону «карабахского клана». Мол, он не собирается «сдавать Карабах», чтобы они его не трогали. Своего сына Пашинян направил в Карабах, скорее, в качестве заложника. Пока он не возьмет полностью власть в Армении в свои руки, с ним не о чем говорить. Он ничего не решает. Думаю, что и в руководстве Азербайджана это понимают.

— Армянские СМИ также упомянули, что Пашинян вновь поднял в Душанбе вопрос участия сепаратистов в переговорном процессе. Заведомо зная реакцию Баку ответа на этот вопрос, чего он добивается?

— У него две цели. Первая, как я упомянул выше, усмирить «карабахский клан». Показать, что он хочет их видеть полноправным участником переговорного процесса. К тому же в руководстве Армении сегодня «карабахцы» лишены представительных позиций. Сейчас у власти «хаястанцы», то есть выходцы из Армении. И Пашинян своими этими заявлениями делает реверанс в сторону «карабахцев», мол, я думаю о вас, но хочу представлять вас на переговорах, не являюсь «президентом карабахского народа». Вторая его цель – показать всем, что он желает заниматься вопросами, касающиеся самой Армении. И то, и другое является популизмом.

— Насколько вероятны провокации со стороны тех же представителей «карабахского клана», с целью срыва переговорного процесса, чтобы в отместку досадить Пашиняну?

— Провокация на то и провокация, и ее суть заключается в том, чтобы вынудить противника на то, на что она имеет право, но при этом будет выглядеть «неправой». Поэтому еще будет много разговоров о том, почему Азербайджан не сбил эти самолеты (в конце сентября армянские сепаратисты заявили о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации. Минобороны Азербайджана тогда заявило, что «любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской армии, будет немедленно нейтрализовано» — прим. «Минвала»). Не сбил сегодня, собьет в следующий раз. Сбили же в 2014 году армянский военный вертолет, значит можем сбить и самолет. На один из обстрелов армянской стороны можем ответить масштабной атакой. К тому же у нас достаточно причин, чтобы применить силу. Но для того, чтобы применить ее в полном масштабе, необходим благоприятный международный фон. Видимо, пока этого нет.

Бахтияр Сафаров

Minval.az