Азербайджан уже перерос эту организацию, созданную для «цивилизованного развода»

Протокольные «ляпсусы» — тема неудобная, но достаточно острая и «горячая». Вот и российские журналисты, освещая саммит СНГ в столице Таджикистана, вывели на большой экран многие огрехи организаторов. Так, президенты после фотографирования должны были проходить через толпу журналистов, где «что-то уронили, потом — кого-то». Обсуждали, как «протокольщики» едва успевали расстелить, кроме ковровой дорожки, еще и настоящие ковры, как пытались выгнать из здания, где проходил саммит, голубя, затем — целую стайку этих птиц…

А вот в Армении не до голубей и ковров. Здесь в фокусе внимания фотографии неформального ужина участников саммита. Один край большого овального стола красиво оформлен «дарами таджикской земли» — яркими разноцветными фруктами, вдоль другого — участники саммита. Только вот Никол Пашинян сидит как бы отдельно от всех…

В Армении накал дискуссии тут же взлетел до небес. Почему премьер-министра страны посадили отдельно от всех?! Почему так унизили страну?! Может, «евразийскую элиту» так напугала «армянская революция»? И если так, то это проблема или повод для гордости?

Впрочем, намеренно не будем вспоминать нашумевшую историю, случившуюся летом 2013 года. Тогда под Подольском КамАЗ, за рулем которого сидел «гастарбайтер» из Армении Грачья Арутюнян, протаранил пассажирский автобус. Результат: 18 погибших, более полусотни раненых. В суд Грачья Арутюняна привезли из больницы в тапочках и пестром халате, который тут же назвали «женским». После чего возопили, что в лице Грачья Арутюняна такая-сякая Россия «унизила всю Армению», что это и есть «истинное лицо исторического союзника» и т.д. В то время как имела место просто «бытовая мелочь»: в московском суде в последнюю очередь думали о том, в каком виде предстанет перед публикой водитель КамАЗа, подозреваемый в гибели почти двух десятков человек.

И теперь тоже никто не собирался публично унижать Армению или ее премьер-министра. Разъяснять ситуацию взялся споуксмен МИДа Тигран Балаян: «Поскольку было два государства, начинающихся на букву А, и равенство должно было сохраняться, а не начинаться с одного и заканчиваться другим, глав двух государств, название которых начинается с А, посадили во главе стола». По его версии, на другом конце стола должен был сесть Президент Азербайджана Ильхам Алиев, но он не принял участие в мероприятии. Агентство Tert.am поспешило пояснить: «Отметим, что на снимке видно, что место за столом напротив Никола Пашиняна было сервировано — там стояла тарелка со столовыми приборами».

Без сомнения, бывают ситуации, когда отказаться от участия в каком-то мероприятии и тем самым избежать и протокольной, и политической двусмысленности — это самый верный шаг. Опытные наблюдатели вспоминают июнь 2011 года, когда в Казани проходила встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна при посредничестве их российского коллеги. В те дни в Казани отмечали праздник Сабантуй, там же планировались скачки на приз президента России. Встреча тогда, напомним, провалилась: на столе переговоров оказался совсем не тот документ, который главы государств согласовывали на предыдущих переговорах, а новый и куда более выгодный Армении проект. Подписывать его Президент Ильхам Алиев не стал. И на скачки тоже не остался.

Другое дело, что такие шаги может позволить себе Азербайджан — состоявшееся, самодостаточное, уважаемое государство, но никак не маленькая, бедная и «зажатая» Армения, которую открыто именуют «форпостом России» и просто не верят ни в ее политическую правосубъектность, ни в хоть какой-то экономический потенциал. Но эта тема в Армении слишком неудобная, так что здесь предпочитают не сыпать соль на раны.

Только вот в Душанбе не было никаких политических интриг, хитросплетений и даже «ясных сигналов». Просто случился у принимающей стороны очередной «протокольный ляпсус». Организаторы саммита в Душанбе просто не догадались, что и на неформальном ужине участников саммита надо усадить за круглый стол…

Можно, конечно, догадаться, почему российские журналисты, хоть и сохраняя вежливую улыбку, смаковали все эти протокольные недочеты. Таджикистан еще вчера во всем, от экономики до безопасности, полагался на Москву, а теперь отказался от помощи России в охране своих границ, проявляет интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс для экспорта своего алюминия в Европу…

Да и ляпсусы тоже объяснимы. Таджикистан — это небогатое государство, которое вряд ли может похвастать высокой дипломатической активностью и разветвленными международными связями. Принимать международные мероприятия приходится нечасто, и отсутствие опыта дает о себе знать во многих ситуациях, от конфигурации стола до ковров и голубей. И это так не похоже на Азербайджан, где реализуют проекты уровня «Контракта века» и Южного газового коридора, регулярно принимают чемпионаты Европы и мира по самым разным видам спорта, от бокса и борьбы до гимнастики, готовятся к саммиту глав стран Движения неприсоединения, где проходили первые в истории Европейские игры и где есть свой этап «Формулы 1»…

Более того, очевидно, что наша страна уже давно «переросла» такой постсоветский формат, как СНГ. Азербайджан успешно диверсифицировал экономику, внешнюю политику, и даже отношения с государствами бывшего СССР строит уже на новой основе — и правовой, и экономической. Другое дело, что выйти из СНГ без громкого демарша не получится, а демарш — это всегда политический риск. Наконец, похвастать такими достижениями в СНГ могут далеко не все его члены. Но…нельзя не заметить, что эта организация уже давно существует, пардон, в состоянии «овоща». Журналисты, освещая работу душанбинского саммита, кроме двусторонних встреч, упомянули разве что решение совместно отметить 75-летие Победы над Германией во второй мировой войне. Плюс ко всему уже есть такие «интеграционные форматы», как ЕАЭС и ОДКБ. Но тогда… нужен ли вообще такой формат, как СНГ? Вернее, для чего он нужен, если его так берегут?

А вот тут надо вернуться более чем на четверть века назад — в конец 1991 года, когда на месте распавшегося СССР и было создано Содружество независимых государств.

Большинство считали его формой «цивилизованного развода». Но были и те, кто лелеял мечту слепить из СНГ некое подобие бывшего СССР, пусть и с сохранением номинальной независимости: вот еще немного — и все эти бывшие республики, которые пренебрежительно именовали «ближним зарубежьем», наиграются в независимость, убедятся, что «одиночное плавание» им не по силам, и запросятся обратно, под российское крылышко. А пока вбрасывали идеи вроде «единых вооруженных сил СНГ», делили границы между странами на «внутренние» и «внешние», настаивая, что границы бывшего СССР должны охранять российские пограничники…Затем заговорили о «разноскоростной и разноуровневой интеграции».

Честно говоря, уже есть предостаточно поводов убедиться, что вместо «разноскоростной интеграции» получился «разноскоростной развод». Что «слепить» республики в новое подобие СССР не получилось и не получится, что «единых вооруженных сил» так и не появилось, а границы, и «внешние», и внутренние, новые независимые государства контролируют и охраняют сами — за исключением разве что Армении. И в результате уже в 2005 году Владимир Путин напомнит: СНГ с самого начала задумывалось как форма цивилизованного развода. И добавит: «Если кто-то ожидал особых достижений во всех областях в СНГ, то их не было и быть не могло. Главная цель была для СНГ — наиболее мягко расстаться после распада СССР. С этой целью СНГ справилось».

Но тем не менее формат этот продолжают беречь и лелеять. И не просто как оставшуюся от бабушки с дедушкой фамильную реликвию. За настойчивыми попытками придать СНГ имидж работающего межгосударственного объединения слишком уж настойчиво читается нежелание признавать, что СССР распался, и далеко не все его бывшие республики, даже за вычетом стран Балтии, горят желанием участвовать в российских интеграционных проектах.

А тут уже нелишне вспомнить знаменитый протокольный ляп, но уже случившийся в Москве 31 декабря 1991 года. За несколько дней до этого СССР был официально распущен. Над Кремлем вместо флага СССР был поднят российский триколор. А тем временем чиновники решали задачу: кому поздравлять народ с наступлением 1992 года? Горбачеву? Но он уже объявил о сложении с себя полномочий президента СССР, поскольку такой страны больше нет. Президенту России Борису Ельцину? А вот на это российский истэблишмент банально не решился. В таком случае пришлось бы признать, что СССР больше нет и не будет. И тогда поздравлять народ поручили…сатирику Михаилу Задорнову.

Но, внимая Задорнову под позвякивание игрушек на новогодних елках, мало кто задумывался, что этот «новогодний ляпсус» получит трагичное и кровавое продолжение: Москва в девяностые будет всеми силами пытаться удержать под своим контролем непокорные государства при помощи «локальных конфликтов», поддерживая армяснкую агрессию против Азербайджана, сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии, в молдавском Приднестровье…В 2014 году теми же методами Кремль действовал уже в Украине.

И тут уже не получится не озвучить совсем уж неудобный вопрос: не являются ли попытки поддерживать существование СНГ, пусть даже в виде «овоща», явным признаком, что планы восстановления СССР еще лежат в чьих-то сейфах, и их не торопятся отправлять в архив? И задумываются ли их авторы о том, что слепить СССР заново вряд ли удастся, но вот чего будет стоить безуспешная попытка его реанимации самой же России?

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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