Венгрия должна в течение недели отозвать своего консула из Берегово на Закарпатье, иначе он будет выслан. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в видеообращении в Facebook, сообщает «Корреспондент».

«Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, согласно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке», — сказал Климкин.

Также министр напомнил, что Венгрия нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.

«Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Это 100%. Конечно, по определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей», — напомнил он.

Вместе с тем, Климкин призвал не «наезжать» на венгров, а, наоборот, помочь венгерской общине.

«Я предостерегаю всех от «наездов» — извините за недипломатическое язык — или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно», — отметил он.

Minval.az