Московские суды рассмотрят уголовные дела в отношении сотрудников ФСБ и столичной полиции, которые по заказу одного предпринимателя пытались подставить другого с наркотиками, чтобы получить с последнего крупную сумму денег, пишет «Коммерсант».

Эта криминальная история началась еще весной 2017 года, когда уроженец Азербайджана Рашад Асадов, работавший на столичном рынке «Садовод», решил отомстить своему земляку — Юсифу Халилаеву. Тот торговал на том же рынке импортными сорочками, но, по мнению Асадова, при этом вел слишком роскошный образ жизни, не соответствовавший его доходам: ездил на дорогостоящих иномарках, водил знакомства с привлекательными женщинами и посещал с ними дорогие рестораны Москвы.

Все это вызывало зависть Рашада Асадова. К тому же он подозревал земляка, что тот живет на широкую ногу благодаря подпольной торговле наркотиками. Однако улик, изобличающих торговца рубашками Халилаева, Асадов собрать не мог, поэтому решил устроить против него полицейскую провокацию, чтобы затем вымогать с земляка деньги за невозбуждение уголовного дела. Для этого он через приятелей вышел на другого торговца «Садовода» — Рашатдата Агаларова, дружившего с оперуполномоченным УФСБ по Москве Петром Корюгиным. Впоследствии Агапаров рассказывал, что часто оказывал капитану различные услуги: давал ему деньги в долг, покупал телефоны и бесплатно кормил, надеясь на общее покровительство.

Узнав о задумке Рашада Асадова, Рашатдат предложил Петру Корюгину, что называется, развести на деньги торговца сорочками, инсценировав против того уголовное преступление. Чекист согласился, решив привлечь к делу своих знакомых: начальника отделения уголовного розыска отдела ОМВД России по району Люблино капитана полиции Павла Филатова и его подчиненного, старшего лейтенанта Павла Дроздова.

Согласно их первоначального плану, подруга торговцев Янина Желябовская, пользовавшаяся успехом у мужчин, должна была познакомиться с Халилаевым, а после того как тот пригласит ее на свидание, заявить об изнасиловании в полицию. Но чекист Корюгин отверг этот план, предложив свой вариант. Согласно ему Янина Желябовская должна была подбросить в машину Юсуфа Халилаева наркотики, а полицейские Филатов и Дроздов — задержать его с поличным.

Так и поступили: Желябовская познакомилась с торговцем Халилаевым, и, когда тот 12 августа 2017 года подвозил ее домой, подбросила ему под водительское сиденье несколько пакетиков с «белым порошком». Когда, высадив девушку, мужчина отъехал от ее дома, его Lexus 570 остановили Павел Филатов и Павел Дроздов. Попросив предъявить документы, стражи порядка осмотрели салон машины и, найдя подозрительные пакетики, объявили шокированному водителю Халилаеву, что это наркотики. Надев на задержанного наручники, полицейские отвезли его в отделение МВД «Люблино» для составления протокола.

Туда задержанному позвонил его знакомый Рашад Асадов, предложивший Халилаеву помочь в трудной ситуации. По совету чекиста, Рашад Асадов предложил своему «другу» и «брату» заплатить за невозбуждение против него уголовного дела от 5 млн до 6 млн руб. Но потерпевший заявил, что таких денег у него нет, после чего стражи порядка снизили сумму «выкупа» до 2 млн руб. Поскольку при себе у Халилаева было лишь 500 тыс. руб., он передал эти деньги полицейским и был отпущен за оставшейся суммой.

Покинув отдел, бизнесмен обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Там заявителя снабдили звукозаписывающей аппаратурой, после чего все его переговоры проходили под контролем оперативников. 14 августа 2017 года, когда Юсуф Халилаев передал одному из посредников недостающие 1,5 млн руб., полицейские задержали всех злоумышленников за исключением Петра Корюгина. Против него не было прямых улик, поскольку полицейские и его знакомый Рашатдат Агаларов не сообщили о его участии в деле.

Впрочем, чекист сам дал повод для своего задержания. Дело в том, что Агаларова поместили не под стражу, а под домашний арест. Находящийся же на свободе Петр Корюгин стал требовать уже у него 2 млн руб., уверяя, что лишь благодаря его связям торговца не отправили в СИЗО. В итоге Агаларов передал ему через жену 300 тыс. руб. А впоследствии, в начале 2018 года, дал на него показания.

Уже после ареста оперативника Корюгина выяснилось, что еще 20 июня 2017 года он после задержания одной наркоторговки (по службе чекист боролся именно с этим видом преступлений) предложил ей за взятку в 300 тыс. руб. позвонить домой, чтобы предупредить дочь о предстоящем обыске. Эти и другие действия Корюгина следствие квалифицировало как «получение взяток», «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «покушение на мошенничество» (ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Что же касается остальных четырех его подельников, то двух торговцев и Янину Желябовскую обвинили в мошенничестве, а полицейского Дроздова еще и в превышении должностных полномочий. Поскольку никто из них не признал вину, дело будет рассмотрено Московским гарнизонным военным судом в обычном порядке. Дела же сознавшихся в мошенничестве капитана Филатова, Рашатдата Агаларова и еще одного торговца, участвовавшего в криминальной схеме, будут рассмотрены в Люблинском райсуде в особом порядке.

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