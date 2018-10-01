В Дагестане таможенники задержали партию контрафактных айфонов.

Их изъяли и направили на экспертизу. При досмотре на Магарамкентском посту в поле зрения дагестанских таможенников и сотрудников Погрануправления попали более 60 мобильных телефонов iPhone. Как сообщает российский интернет-портал rgvktv.ru, обнаружили товар у двух граждан Азербайджана.

Контрафактную продукцию они перевозили в салонах автомобилей под обшивкой на заднем сиденье. Расследование дела об административном правонарушении продолжается. Выясняются все обстоятельства дела.

Minval.az