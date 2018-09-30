Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил впечатление образованного человека, сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что не уверен насчет приверженности Азербайджана договоренностям о поддержании режима прекращения огня, достигнутых в Душанбе. Но сам факт достижения договоренности премьер Армении считает важным.

«Конечно, я не уверен. Но вопрос в том, что даже в этом случае, я считаю очень важным достижение этих соглашений. Важно то, что мы договорились установить контакт, завтра мы официально сообщим членам Минской группы ОБСЕ, что договорились установить постоянную связь между руководством Армении и Азербайджана», — цитирует его «Спутник Армения».

Пока непонятно, по его словам, как технически это будет осуществлено. Но это позволит более оперативно контролировать ситуацию.

Он также отметил, что армянские ВС на 100% выполняют достигнутое соглашение.

«Я надеюсь, что ВС Азербайджана также придут к полноценному поддержанию этих соглашений», — сказал Пашинян.

По его словам, Ильхам Алиев оставил на него «нормальное, позитивное» впечатление. Они нормально, «цивилизованно» побеседовали.

«Он оставил впечатление образованного человека», — отметил Пашинян.

Пашинян также отметил, что в ближайшее время встречи с ним не ожидается. Но наличие связи, которая позволит передавать информацию в течение получаса, должна помочь в решении оперативных вопросов.

Пашинян с полей саммита СНГ в Душанбе заявил, что в ходе беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договорился с ним о сохранении мира на границах, а также о приверженности диалогу и переговорам. Третьим важным решением сторон, согласно официальным заявлениям, стала организация оперативной связи между ними.

Minval.az