Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не имеет и не может иметь бизнеса в России.

«У меня был бизнес в России до войны, но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали — у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого», — сказал президент на открытии международного экономического форума в Харькове.

Он отметил, что не оправдывается, а наоборот «напрямую обвиняет своих политических оппонентов в Украине в откровенной лжи, черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде».

По словам Порошенко, после аннексии Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод.

«Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестирую это, внося это в свою электронную декларацию», — пояснил он.

Также он рассказал о Липецкой кондитерской фабрике, которая принадлежала его компании.

«Отдельная история — Липецкая кондитерская фабрика. По приказу Путина она с первых дней войны была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики. Оппозиция все поняла, пас от Кремля приняла», — считает Порошенко.

Он подчеркнул, что Липецкая фабрика Рошен закрыта и не будет запущена.

Minval.az