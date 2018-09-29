28 сентября президент России Владимир Путин в Душанбе принимал участие в саммите СНГ, а специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников главным событием этого саммита считает те полторы минуты, которые провели вместе по пути на церемонию фотографирования премьер Армении и президент Азербайджана.

«Саммит СНГ обещал быть томным. Все тут были друг другу свои, узнаваемы друг другу и доходчивы. Может быть, еще не привыкли они все совсем уж к новому премьеру Армении, но и он среди них тоже был, казалось, не такой уж чужой (хотя способы, которые он избрал для того, чтобы попасть в их клуб, оставляют, уверен, по их мнению, желать лучшего). Вот они идут фотографироваться, и в некотором отрыве оказываются президенты России, Таджикистана и Казахстана. Премьер Армении следует за ними на расстоянии, и пока что никого с ним рядом, потому что все, кто мог бы быть, следуют в компании президента Азербайджана, и кажется, что Николу Пашиняну там места нет.

Но что это? Вдруг Ильхам Алиев догоняет Никола Пашиняна, и вот они уже не то что идут рядом, а даже начинают беседовать. И совсем не потому, что молча идти рядом вроде бы неудобно, а именно потому, что Ильхаму Алиеву есть что сказать, а Николу Пашиняну есть что услышать, и так они увлекаются, что даже уже когда стоят рядом на самой церемонии, в соответствии с алфавитом, продолжают и продолжают.

В такие полторы минуты можно договориться, похоже, о большем, чем за полтора часа какой-нибудь официальной двусторонней встречи, которая, впрочем, теперь тоже, может, не за горами.

А после саммита Никол Пашинян подходит к Владимиру Путину, и они минут пять–шесть оживленно обсуждают что-то уже один на один, причем, видимо, по мотивам подхода к церемонии фотографирования, при этом Владимир Путин кажется увлеченным еще больше, чем коллега: всплескивает или даже размахивает время от времени руками… И в общем, посмотрим, что будет дальше. Если возвращаться к проходу на церемонию, то видно, что амбиции некоторых президентов не исчерпаны и тройку призеров вдруг догоняет президент Молдавии Игорь Додон, которому на самом-то деле больше и не к кому пристать. С ним никто не заговаривает, но разве его это когда-нибудь останавливало и разве это нужно, чтобы вчетвером просто подойти туда, где вас ждут все журналисты?

Смотришь и видишь тут всех, к кому привыкли глаза за много лет — и бессменного несменяемого, незаменимого и незаместимого Александра Лукашенко, и тем более вечного Нурсултана Назарбаева…», — пишет журналист.

Minval.az