Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили три момента в двусторонних отношениях соседних стран. Об этом Пашинян сообщил во время прямого эфира в социальной сети Facebook.

«Встреча был неформальной, мы впервые поговорили», — отметил премьер.

По его словам, несмотря на то, что президент России Владимир Путин познакомил их во время Чемпионата мира по футболу, поговорить в Москве у лидеров Армении и Азербайджана тогда не получилось.

«Главы Минобороны Армении и Азербайджана должны договориться, чтобы предотвращать инциденты на границе», — озвучил первый пункт Пашинян.

Глава правительства Армении отметил, что после встречи немедленно сообщил лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну об этой договоренности. По его словам, необходимо предотвращать любые происшествия на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта.

«Впервые за четыре месяца не было зарегистрировано ни одного инцидента на границе. Была первая спокойная ночь за все время моего премьерства», — подчеркнул Пашинян.

Вторым пунктом, премьер Армении и президент Азербайджана договорились быть привержены к диалогу и переговорам. Оба подчеркнули важность мирного решения карабахского вопроса.

«Третьим важным решением, к которому мы пришли, стало организация оперативной связи между нами. Мы поручим это соответствующим органам в наших странах», — отметил Пашинян.

По его словам, очень важно иметь такую связь, чтобы сохранить незыблемость режима прекращения огня.

При этом премьер отметил, что предметных переговоров не было, несмотря на то, что лидеры двух стран общались и вчера вечером и сегодня.

«Главной проблемой для нас было — предотвращение случаев нарушения режима прекращения огня… Честно говоря, я рад, что мы смогли с ним договориться», — подчеркнул Пашинян.

Minval.az