С бывшего главы Государственной фискальной Украины Романа Насирова сняли обязанность носить электронный браслет. Такое решение в пятницу, 28 сентября, принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает УНН со ссылкой на прокурора САП Романа Сымкива.

Вместе с тем, суд продлил ему процессуальные обязанности в рамках меры пресечения.

«Сегодня состоялось заседание по делу Насирова. Суд продлил обязанности (относительно Насирова), но отказали в части ношения браслета», — сказал он.

Сымкив отметил, что стороне обвинения не ясно, какие именно аргументы стороны защиты убедили суд не продолжить обязанность ношения электронного браслета в отношении обвиняемого.

Также он добавил, что следующее заседание состоится 23 октября.

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