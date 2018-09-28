Подмосковный жилой комплекс «Митино О2» вместо обанкротившегося девелопера Urban Group достроит Crocus Group, сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

«Рабочие вышли на достройку объекта «Митино-О2″. Достраивать будет структура Crocus Group Араза Агаларова», — рассказал он (цитата по РИА Новости).

Ниденс напомнил, что в проекте «Митино О2» в Красногорске осталось девять недостроенных домов, квартиры в которых приобрели 2,8 тысячи человек.

По его словам, первый из домов, достройкой которых будет заниматься Crocus Group, планируется сдать уже в декабре.

Ниденс добавил, что окончательная сумма контракта с Crocus Group пока не определена. Ранее достройка ЖК «Митино О2» оценивалась в 11,6 миллиарда рублей.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков. Арбитражный суд Московской области 9 июля ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group — ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект» и ООО «Экоквартал» сроком на год.

На достройку объектов Urban Group Фонд защиты прав дольщиков получил по 3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства России и бюджета Московской области.

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