В Саранске задержали подозреваемого в сбыте поддельных купюр, сообщает издание «Известия Мордовии» со ссылкой на пресс-службу МВД по РМ. Гражданин Азербайджана расплатился фальшивыми деньгами за продукты в двух торговых точках. В одном из них продавец своевременно сообщила об этом в полицию и указала приметы покупателя и регион автомобиля, на котором уехал иностранец. Это помогло по «горячим следам» задержать подозреваемого. На месте задержания правоохранители нашли еще две фальшивые купюры по пять тысяч рублей, от которых мужчина пытался избавиться.

Сейчас по факту сбыта фальшивок возбуждено уголовное дело. Также устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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