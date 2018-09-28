Президент России Владимир Путин пришел на церемонию подписания документов саммита СНГ, который проходит в Душанбе, с романом Александра Пушкина «Евгений Онегин». Об этом сообщило РИА «Новости».

Сначала российский лидер положил книгу слева от себя. Он отвлекся на подписание нескольких бумаг, затем вновь взял произведение Пушкина и пролистал несколько страниц.

Такой сценарий повторялся несколько раз до тех пор, пока к нему не подсел президент Молдавии Игорь Додон. Для разговора с коллегой главе РФ вновь пришлось оставить «Евгения Онегина». После общения с Додоном Путин поднялся и перекинулся парой фраз с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После завершения встречи журналисты заметили, что томик Пушкина так и остался в руках президента России.

Саммит СНГ официально открылся 28 сентября. Лидеры Содружеств обсудят сотрудничество сторон в разных сферах. В частности, речь пойдет об экономических и гуманитарных вопросах.

Minval.az