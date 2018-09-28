За столом главы стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) сидели в алфавитном порядке, об этом в беседе с порталом Tert.am сказал пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян, поясняя, почему на обеде, который президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал в честь глав стран-членов СНГ в Душанбе, премьер-министр Никол Пашинян сидел в конце стола.

«Поскольку было два государства, начинающихся на букву А, и равенство должно было сохраняться, а не начинаться с одного и заканчиваться другим, глав двух государств, название которых начинается с А, посадили во главе стола»,- сказал он.

На другом конце стола, по его словам, должен был сесть президент Азербайджана Ильхам Алиев, но он не принял участие в мероприятии.

Minval.az