Прямой авиарейс планируется запустить между Махачкалой и Баку, меморандум о сотрудничестве по налаживанию такого авиасообщения между Дагестаном и Азербайджаном подписали гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам в четверг помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

«Меморандум предполагает сотрудничество по налаживанию прямого авиасообщения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Республикой Азербайджан», — сказала Гамзатова.

По ее словам, подписание документа состоялось в рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку, участие в котором принимает и дагестанская делегация во главе с руководителем республики Владимиром Васильевым.

Minval.az