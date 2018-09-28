ВТБ продал за 1,5 миллиарда рублей ранее принадлежавший структурам Тельмана Исмаилова московский офисно-торговый центр «Тропикано» на Красной Пресне, сообщила газета «Коммерсант».

Объект площадью более 15 тысяч квадратных метров удалось продать с третьего раза. Покупателем доставшегося ВТБ за долги ООО «Бизнес-клуб «Тропикано» стало новосибирское ООО «СД Успех».

В ВТБ изданию сообщили, что одним из бенефициаров покупателя является ГК «Райдекс». Компания принадлежит кипрской Dorterio Consulting и, как указывается на ее сайте, занимается строительством инфраструктурных, транспортных, промышленных объектов и реконструкцией зданий. «Райдекс» работает в России и Казахстане.

По словам источника газеты, «СД Успех» действует в интересах Александра Манцурова, совладельца компании «Сибирский гигант», развивающей сети универмагов «Гигант», «Горожанка» и «Мегас».

«Тропикано» был заложен группой АСТ Исмаилова входящему в ВТБ БМ-банку. В АСТ входило более 30 компаний, оборот группы превышал 2 миллиарда долларов. В 2009 году правоохранительные органы выдвинули претензии к деятельности главного актива группы — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт, группа начала терять другие активы. Исмаилов в декабре 2015 года признан банкротом, в прошлом году был заочно арестован по обвинению в организации двух убийств и незаконном обороте оружия.

ВТБ — основной кредитор структур Исмаилова, долг перед ним оценивался в 286 миллионов долларов. В залоге ВТБ также находились принадлежавшие АСТ ресторан «Прага» на Арбате и торговый центр в Измайлове. Ресторан выставлен на торги, торговый центр в 2018 году приобрел банк «Авангард».

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