Херсонская местная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению мужчины, ограбившего 4-летнюю девочку, пишут местные СМИ.

В Суворовском районе у подъезда дома к ребенку подошел неизвестный и за руку отвел в кусты. Там он снял с нее золотые серьги и сбежал.

В течение суток его задержали. Подозреваемый — гражданин Азербайджана. На его счету несколько имущественных преступлений.

Кстати, суд изменил ему меру пресечения с ареста на домашний арест, и в течение этого времени мужчина совершил 2 грабежа в Херсоне (еще отобрал мобильник у мужчины).

По ч.2 ст.186 УК (грабеж) грабителю грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Minval.az