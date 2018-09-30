Йошкар-олинский городской суд принял решение расторгнуть незаконный, фиктивный брак гражданки России с иностранцем.

В прокуратуре города была проверена информация из правоохранительных органов о фиктивном браке между гражданкой РФ и иностранным гражданином. В итоге факт нарушения миграционного законодательства подтвердился.

В сентябре прошлого года в городском отделе ЗАГС между гражданином Азербайджана и жительницей Йошкар-Олы был заключен брак, однако молодые не собирались создавать семью. Фактически супруги и до, и после заключения брака вместе не проживали и общее хозяйство никогда не вели.

Брак был заключен для получения иностранцем разрешения на временное проживание в России, которое ему выдали в Управлении по вопросам миграции МВД по РМЭ в ноябре 2017 года.

По закону фиктивный брак признается недействительным. Прокурор города направил в суд иск, в результате по решению Йошкар-Олинского городского суда брак между йошкаролинкой и гражданином Азербайджана признали недействительным.

Как сообщает «Медиапоток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, после вступления судебного решения в силу запись акта гражданского состояния о заключении брака будет аннулирована. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

Minval.az